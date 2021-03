Les agressions al personal sanitari augmenten a la Comunitat Valenciana: passen de 51 en 2019 a 94 en 2020

El sindicat ha llançat aquest divendres a nivell estatal, amb motiu del Dia Europeu contra les Agressions en l'Àmbit Sanitari, la campanya 'Stop agressions en l'àmbit sanitari. Per la teua dignitat, comunica l'agressió', en la qual reivindica "més protecció per a les plantilles i tolerància zero enfront d'aquest alifac".

CSIF ha indicat que l'augment de contagis, la pressió hospitalària, la situació actual de l'Atenció Primària -"amb un gran dèficit de mitjans humans"-, la crispació i incertesa, juntament amb la creixent demanda assistencial, "expliquen la pujada de 2020". En concret, en tota Espanya segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior a les quals ha tingut accés CSIF, s'han registrat 962 victimitzacions de gener a novembre de 2020, la qual cosa suposa quasi tres agressions a sanitaris al dia a Espanya.

A la Comunitat Valenciana, en eixe mateix període l'informe revela 94 agressions davant de 51 del mateix tram de 2019. D'aquestes 94 victimitzacions, 30 han sigut registrades en la província de València -un 11% més que el mateix període de l'any anterior-, huit en la de Castelló (100%) i 56 en la de València, on més s'ha disparat la incidència amb un augment del 180%.

El sindicat ha posat l'accent que el tipus d'agressions ha canviat: una majoria és verbal i han aparegut noves modalitats d'amenaces i insults a través dels servicis de consultes telefòniques, denominades 'teleagressions', i requereixen d'actuacions urgents. A més, hi ha moltes situacions violentes que no acaben en denúncia i la majoria dels centres de salut, per exemple, no compten amb vigilants de seguretat.