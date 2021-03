Una ex-directora general del Consell acusada de passar respostes d'una oposició a una amiga seua nega els fets

Brugger s'ha assegut aquest dijous en el banc dels acusats en l'Audiència Provincial de València per presumptament haver passat les respostes d'una oposició a una amiga seua, María Gonzálvez, assessora de VOX en Les Corts Valencianes.

Fiscalia demana per a Burgger el pagament d'una multa de 20.000 euros i la inhabilitació per a càrrec públic durant tres anys per un delicte d'activitats prohibides als funcionaris. Així mateix, per a l'opositora, també processada, sol·licita una multa de 10.000 euros i inhabilitació d'un any en considerar-la cooperadora necessària del mateix delicte.

La fiscal, en les seues conclusions, ha lamentat que l'Administració funciona de manera "esgarrifós" i s'ha estranyat que es feren coses "rares" en aquest assumpte. "Em pareix molt fort que tractara d'amagar-se. Són fets molt greus i tots els espanyols som iguals davant la llei", ha dit.

Per la seua banda, la Confederació General del Treball (CGT), que exerceix d'acusació popular, reclama sis anys de presó per a Brugger i altres tres anys per a Gonzálvez.

L'altra acusada, María Gonzálvez, qui també ha respost únicament al seu lletrat, ha manifestat en una breu declaració que quan va acabar l'examen, ho va entregar i no li van expulsar. Als nou dies va renunciar a la lectura del mateix.