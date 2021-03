Dos políticos pro-Trump piden a la Cámara de Representantes que investigue al padre de Britney Spears

Desde que se estrenara el documental Framing Britney hace unas semanas, el tema de la tutela de Jamie Spears sobre su hija no deja de dar giros. Ahora toca uno un poco estrambótico, pero que quizá pueda ayudar a la cantante a deshacerse de la custodia de su padre.

Dos representantes republicanos estadounidenses, Jim Jordan y Matt Gaetz, que saltaron a la fama por defender a Donald Trump, enviaron el martes una carta al presidente demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes pidiendo que investigue el caso de tutelas injustas en adultos, poniendo como ejemplo a Britney Spears.

"Dadas las libertades constitucionales en juego y la opacidad de estos acuerdos, corresponde a nuestro comité convocar una audiencia para examinar si los estadounidenses están atrapados injustamente en las tutelas", escribieron en la carta a Jerrold Nadler, representante de Nueva York.

Gaetz incluso compartió este tuit con el hashtag que ha viralizado el caso de la intérprete a nivel internacional. Algunos demócratas han acusado a Jordan y Gaetz de intentar mantenerse en el candelero hablando del tema, de forma que esto les permita ganar tiempo o puntos entre los seguidores de Trump.

Jamie Spears, por su parte, dice que estos dos representantes se equivocan y que la tutela de Britney es principalmente para protegerla. Vivian Thoreen, la abogada del padre, afirma que la propia cantante, y su equipo legal, han formado parte de las decisiones que se han tomado sobre la tutela a lo largo de los años.

"La tutela del patrimonio de Britney fue gestionada conjuntamente por un fiduciario profesional privado y su padre hasta principios de 2019. En ese momento, Britney solicitó en documentos judiciales que su padre fuera el único conservador de su patrimonio. Su tutela personal no es gestionada por su padre, sino por un fiduciario profesional privado", aclara Vivian sobre la estructura de esta herramienta legal.

En la carta que mandaron, Gaetz y Jordan dijeron que los motivos de Jamie para continuar con la custodia de su hija son "cuestionables", según informa el medio TMZ. Pero la abogada Thoreen contraataca diciendo que "Jamie Spears ha llevado a cabo diligente y profesionalmente sus deberes como uno de los tutores de Britney, y su amor por su hija y su dedicación para protegerla es claramente evidente para el tribunal."

Lo que es un hecho es que la cantante a día de hoy, y trece años después de que comenzara la tutela, no es una adulta independiente y con capacidad de decisión. Aunque, también resulta llamativo para algunas personas que Britney no haya hablado públicamente de este tema, teniendo en cuenta todo el revuelto que están generando tanto el hashtag #FreeBritney como el documental producido por The New York Times.