Activistes de Greenpeace bloquegen l'accés a la nuclear de Cofrents per a demanar el seu tancament: "No més Fukushimes"

Les forces de seguretat han procedit a retirar els activistes i a col·locar-los en el voral per a buidar l'accés. Des de l'organització ecologista se subratlla el dia seleccionat per a dur a terme aquesta protesta ja que un 11 de març de 2011 va ser la data en la qual una vintena d'activistes de Greenpeace van entrar en la central nuclear i van escalar a un dels seus reactors. En eixa acció van pintar en la torre de refrigeració el missatge 'Perill Nuclear' per a exigir que no es renovara la llicència perquè seguira operant.

"Mentre açò succeïa, al Japó, la central nuclear de Fukushima passava a la història per patir el pitjor desastre nuclear des de Txernòbil en 1986", recorda l'organització, que ha descartat que una dècada després tornen al mateix lloc "per a exigir, una vegada més, que no es renove la llicència de Cofrents perquè si alguna cosa hem après en aquest temps, és que les nuclears són instal·lacions envellides i que no les necessitem per a mantindre la seguretat del subministrament".

Per tant, sostenen des de Greenpeace, "no hem de renovar les seues llicències sense, a més, la participació de la ciutadania en la presa de decisions, una cosa que sí es demana per a qualsevol xicoteta instal·lació energètica i renovable".