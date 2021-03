Manuel y Lucía están protagonizando uno de los culebrones más destacados de la tercera edición de La isla de las tentaciones. La deslealtad de él, que ahora está enrollado con Fiama, a ella ha provocado la desesperación de su aún novia, que ha pedido una hoguera de confrontación.

Ese es uno de los temas que esperan con más ansia los amantes del realityy que Telecinco emitirá en la noche del lunes. Sin embargo, horas antes de que eso pase, un importante extracto ya se ha filtrado por redes sociales.

Mediante vídeos compartidos en TikTok, los internautas han podido ya ver imágenes que pueden ser determinantesen el desenlace de la pareja durante su estancia en República Dominicana.

"Yo te quiero, pero llegará un momento en el que no sienta nada por ti, no te voy a ser falsa. Me he dado cuenta de que creía que tú eras mejor que yo, que tú estabas por encima de mí, que qué suerte tenía de tenerte... Y aquí me he dado cuenta de que la suerte la tenías tú de tenerme a mí", dice Lucía ante Manuel.

"Pierdo una persona falsa y mentirosa, pero gano muchas verdaderas", incide ella pese a las lágrimas de su pareja.

Entonces, la joven se levanta y se marcha, con Manuel saliendo en su búsqueda. "¡Perdóname Lucía, de verdad...", suplica él.

Grande lucia en su hoguera de confrontación. Manuel no te mereces a Lucia 🖕 pic.twitter.com/MeCndA5BWo — ⚡️🇺🇸Jenny Nose Decirno🇲🇽 (@jenynosedecirno) March 11, 2021

Sin embargo, ella parece que tiene todo decidido. "Que no pasa nada, que ya está... Lo siento, ya no quiero saber nada más de ti", le espeta.

"Yo te doy un abrazo y te vas con la otra allí y te besas y le dices te quiero y que nos vamos juntos... De verdad, lo siento, más humillaciones no", dice segura ella, negándole un último abrazo a Manuel. ¿Significará esto que abandona el reality Lucía? De pasar esto, ¿qué hará Manuel?