Las claves para personalizar el 'mullet', uno de los cortes estrella del momento 

No habíamos experimentado un boom tan fuerte como el mullet desde los 80 y ahora muchas de nuestras estrellas favoritas no se deshacen de él. Inevitablemente esta moda llegó a todas las peluquerías, aunque con un toque distinto al que llevábamos décadas acostumbrados.

Cuando pensamos en mullet nos vienen a la mente imágenes de los ochenta, sin embargo, ahora aparece con numerosas versiones y con un nivel de atrevimiento acomodable a la intensidad que queremos expresar. También, siguiendo el mood del momento, se mezcla con otros cortes para conseguir una imagen aún más especial.

Intenso y corto por la nuca

Los contrastes entre las longitudes de los mechones no siempre tienen que ser demasiado marcadas, a veces con menos queda muy actualizado. "Para este corte puse el énfasis en las capas laterales, superiores y en el flequillo, pero dejé la nuca ligeramente tapada, aunque corta. Con esta versión los diferentes largos característicos de este corte son suficientes, si lo que buscas es un look actual con textura y, además, no te gusta nada que quede demasiado desmarcada la parte de atrás. Para culminar, puedes dar un paso más con el color, este mullet te lo permite, y atreverte con el rosa o este lavanda", explica M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.

La versión rock 2021

Si lo que queremos es un look más rotundo, entonces lo mejor es dejar las capas de la nuca más largas. Es la interpretación del look que más adeptas tienen entre las valientes. "Las que se suman al desenfado de este corte, apostando por su lado más rebelde, son más fieles al origen punk del mullet. Sin embargo, suele llevarse siempre en casi todas las versiones con las capas superiores peinadas hacia abajo, no hacia arriba cómo se llevaban en los ochenta. Quizá para actualizarlo y que un exceso de nostalgia haga que con tanto exceso no nos favorezca", asegura Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Personalizando el 'mullet'

Nuestras preferencias son tan únicas como nuestro rostro, así que adaptar nuestro corte favorito a nuestras necesidades es otra posibilidad. Nuestro peluquero puede asesorarnos sobre cómo hacerlo posible.

"La peluquería es personalización y las tendencias son propuestas, un punto de partida para la inspiración. Si te gusta o te favorece un flequillo distinto, con el mullet puedes llevarlo muy corto y desfilado o bien largo y hacia un lado. Lo mismo sucede con las capas laterales puedes hacerlas tan largas como quieras, incluso iguales que la parte de atrás, solo que creando capas más sutiles para conseguir un contorno con menos volumen para que quede próximo a la piel", aconseja Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

'Mullet' y 'shag', la combinación perfecta

Cuando el mullet se alía con otro de los cortes de tendencia solo podemos esperar un resultado espectacular. El shag se caracteriza por ese aspecto desenfadado que casa muy bien con el mullet, un acabado grunge que va bien con todo tipo de pelo.

"El shag lleva las puntas entrecortadas, capas alrededor de la corona y mucha textura. Con él, igual que con el mullet, conseguimos un efecto despeinado muy favorecedor y conseguimos esta mezcla con el modo en el que cortamos las capas de atrás. Si el mullet básico se caracteriza con unas capas laterales más cortas y más largas atrás, cuando se combina con el shag, podemos añadir más capas en la zona posterior y más largas, pero también capeadas en los laterales. Lo importante no es cuán marcado estén los desniveles, sino que se vean contrastados, aunque no lo queramos tan exagerado", indica Raquel Saiz, de Salón Blue.

Marcando distancias, creando estilo

No queremos ser literales, pero tampoco difuminar el espíritu transgresor que trae este corte. Por eso, las reversiones consiguen todo eso y además ser muy actuales.

"Nunca tomamos un corte tal y cómo se llevaba hace años. Todo vuelve, pero nada es igual. Si queremos marcar mucho el desnivel entre la parte trasera y la de los laterales, el resultado será muy atrevido y vanguardista. Pero si, además, no queremos crear un revival, el truco está en como trabajamos las texturas, mucho más planas y sin tanto volumen, con desfilados más suaves, como, por ejemplo, en el flequillo", comenta Jose Garcia, de Jose Garcia Peluqueros.