Kiko Rivera, sobre la marcha de Anabel Pantoja de 'Sálvame': "Es erróneo irse de un sitio que le ha dado todo lo que es"

La marcha de Anabel Pantoja de Sálvame hace casi dos semanas está dando mucho que hablar, pues la sobrina de la tonadillera ha hecho varios amagos de abandonar el programa que tantos disgustos le estaba dando. Pero finalmente dejó su papel de colaboradora, algo con lo que Kiko Rivera no está muy de acuerdo.

Los últimos meses de la sevillana en el programa de Telecinco han sido complicados, pues ha tenido que tratar temas dolorosos de su familia porque el conflicto entre su primo y su tía está muy de actualidad. Pero, además, su papel de influencer y sus promociones han sido puestas en duda, pues el programa ha investigado la exclusividad, calidad y origen de su marca de joyas.

Esto ha provocado que muchos días terminara llorando o teniendo arrebatos que la llevaran a estallar contra compañeros o contra el equipo. Finalmente, tomó la determinación de marcharse, al menos temporalmente.

Pero el pasado viernes, Kiko Rivera habló en su canal de Twitch sobre este tema en su charla con María Patiño. "Mi prima se parece a un avestruz", opinó, refiriéndose a la costumbre de estas aves de meter la cabeza bajo la tierra.

Él apoya a su prima en todo, pero en este caso no cree que abandonar Sálvame sea la mejor decisión. "Ella dice: '¡Me voy a quitar de Sálvame, si me quito no me entero'. Pero no se da cuenta de que ella come de esto".

"¿Por qué se tiene que quitar de este trabajo?", opinó Kiko Rivera. "A mi prima le va bien, pero es erróneo haberse marchado de un sitio que le ha dado todo lo que es hoy en día". Por ello, el DJ cree que lo mejor que puede hacer es meditarlo y terminar regresando.