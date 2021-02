Anabel Pantoja abandona 'Sálvame' tras vivir varios malos momentos en el programa: "Me voy a marchar un tiempo"

Parece que todos los días son como el Día de la Marmota para ella, pero es cierto que este jueves supuso un antes y un después en la historia de Anabel Pantoja en Sálvame. Tanto, que incluso ya venía con la decisión tomada de abandonar el programa.

Después de que el pasado martes criticara al equipo y llamara "torpes" a los responsables de una investigación sobre sus joyas, la sobrina de Isabel Pantoja ha sido foco de críticas por parte del programa y, este jueves, regresó -aunque ella solo trabaja los lunes y los martes- para pedir disculpas en persona.

La sevillana subió a la redacción y, entre lágrimas, pidió perdón a todos los trabajadores, quienes las aceptaron -y, de paso, otras colaboradoras como Chelo García-Cortés o María Patiño subieron a pedir disculpas por sus propias rencillas con ellos-.

Entre tanto, la influencer se enfrenta casi a diario a vídeos sobre su familia, acusaciones sobre si sabía o no sabía los problemas de su primo o tramas que la señalan directamente a ella sobre si sus joyas son falsas, de origen chino o poco exclusivas. Y, todo ello, hace que Anabel Pantoja lleve semanas pasándolo mal cada vez que acude a Sálvame, algo que ya confesó que le provocaba unos nervios que llegaban a hacerle sentir "asco cada vez que tenía que ir a Madrid".

Kiko Rivera entra en directo para animarla

Sin embargo, Kiko Rivera aprovechó la tarde del jueves para llamar por teléfono al programa y darle ánimos: "Anabel, eres parte de mí. Eres mi amiga, mi prima, mi hermana, eres mi todo [...] Que yo tenga problemas no quiere decir que sean vuestros. No quiero verte triste, cariño mío. ¡Y dame un sobrino!".

Aun así, a pesar de la llamada de su primo, con la que aprovechó para decir que iría a la boda de su hermana Isa Pantoja fuera quien fuera, porque "es su hermana, le apetece y es su obligación", la sobrina de la tonadillera ya tenía una decisión firme tomada que comunicó al final del programa y que era por el bien de su estado anímico: quería abandonar Sálvame.

Anabel se colocó frente a un atril y se dispuso a leer la carta que había escrito: "Es una cosa que quería compartir con el público y con mis compañeros en directo. Voy a resumir con esta carta lo que sucede, lo que pasa por mi corazón y mi mente, lo que pienso y lo que quiero".

"Quizá jamás hubiera querido leer esto, pero visto los últimos acontecimientos, es necesario. En primer lugar, quiero decir que soy una persona afortunada...", empezó a leer la carta, pero, entonces, David Valldeperas, uno de los directores del programa, la interrumpió y le quitó el papel: "Me gustaría que te guardaras esta carta durante unos días, que vuelvas a Canarias donde estás feliz, que estés con tu novio, que lo pienses... Quiero que la leas después de que hayan pasado unos días".

El periodista le pidió que reflexionara antes de tomar una decisión en caliente, a pesar de que ella insistía en que quería compartirla con todos para que la entendieran. Sálvame intentó dejar el contenido más o menos oculto, sin que los espectadores supieran qué era lo que Anabel iba a comunicar, pero en la primera entrevista que dio su novio Omar Sánchez a un reportero del programa, este le preguntó por la decisión que ha tomado de marcharse del formato.

Los colaboradores intentaron apoyarla diciendo todo lo que significa para el programa, igual que hacen siempre cuando ella tiene un bajón, pero la sobrina de la Pantoja contó que esta decisión no la ha tomado por los últimos acontecimientos, sino que lo lleva mediando meses.

Anabel Pantoja anunció su intención de irse de "Sálvame", pero a su vez, se tomará un tiempo para releer la carta de despedida. pic.twitter.com/W30vy4xXb5 — Minuto España (@minutoiberico) February 26, 2021

Finalmente, y tras decir que volvería a leerla, Anabel Pantoja lo confesó: "La carta la voy a leer cuando pasen unos días. Pero que sepáis que he sido muy feliz, no sé si lo seguiré siendo, pero voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo". Se desconoce si la influencer volverá a aparecer pronto para aclararlo o se mantendrá alejada de la televisión y centrada en otros proyectos, pues coincidió con Paz Padilla a la hora de destacar la frase "no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita".