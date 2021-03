Giner lamenta que el Ayuntamiento "desista" de los espectáculos pirotécnicos y pide que se lo "replantee"

Así se ha pronunciado después de que la Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València haya descartado la celebración de disparos de fuegos artificiales previstos para la noche del 19 de marzo tras recibir un informe de la Conselleria de Sanidad que alerta del "alto riesgo de incumplimiento de la normativa de distanciamiento social y seguridad por parte de sectores significativos de población".

Al respecto, Giner ha señalado que "Sanidad ha realizado un informe, pero ha sido el concejal de Cultura Festiva quien ha desistido, perjudicando al sector de la pirotecnia". "Ni siquiera ha cogido el camino de hablar con la Conselleria para reconducir la situación", ha lamentado en un comunicado, al tiempo que ha afirmado que "si el alcalde se decide a ir adelante con el disparo" su grupo municipal lo apoyará.

Giner ha remarcado que "el Ayuntamiento debería ser capaz de ofrecer garantías sobre su propia gestión", porque "con cosas como esta están reconociendo que son incapaces de controlar nada".

"Desde Cs apostamos por una 'Nit de la Cremà' con castillos descentralizados para apoyar a un sector muy castigado como el de la pirotecnia", ha defendido el portavoz de Ciudadanos.

Giner considera "inadmisible esta falta de planificación del concejal de Cultura Festiva, cuando la pirotecnia está un año entero parada por completo, sin un solo ingreso". "Se ha engañado a uno de los sectores de la fiesta más dañados por la crisis", ha reprochado.

El edil ha añadido que "el sector está avisando de que no todas las empresas llegarán a verano" y ha criticado que "el Ayuntamiento de València no es capaz de organizar los castillos que prometió la semana pasada". "Ha generado expectativas al sector y no ha cumplido", ha lamentado.

En este sentido, ha avanzado que Ciudadanos pedirá "explicaciones sobre quién de la Conselleria de Sanidad le dijo al Ayuntamiento que se podían hacer y que lo veían viable". "Es decir, si hubo documento alguno o fue una comunicación verbal. Así se ha leído en los medios de comunicación", ha indicado.

"Queremos saber qué tipo de comunicación ha tenido con Piroval desde el momento que la presidenta le planteó la propuesta y con quien lo habló de la Conselleria de Sanitat", ha apostillado.

Igualmente, ha exigido "incrementar las ayudas a la pirotécnica porque las que se han concedido son insuficientes dada la gravedad de la crisis y la falta de soluciones que está ofreciendo el consistorio".