Endesa aplica la intel·ligència artificial per lluitar contra les connexions irregulars a la xarxa elèctrica

La introducció de la intel·ligència artificial (IA) ha marcat un abans i un després en la detecció de connexions irregulars. I és que, en només tres anys (2018-2020), s’ha aconseguit detectar frau elèctric en una de cada dues inspeccions realitzades a tot l’Estat, una xifra que duplica els registres de l’any 2017, que és quan la Companyia va començar a aplicar tècniques de machine learning (aprenentatge automàtic) i deep learning (aprenentatge profund) per a detectar pèrdues d'energia no tècniques.

La digitalització de la xarxa, el desplegament de sensors i la implantació dels comptadors intel·ligents fa que cada vegada s'obtingui més informació del funcionament dels equips de mesura i de la xarxa de mitjana i baixa tensió. D’aquesta manera, i mitjançant l'anàlisi de les dades, es poden arribar a detectar desviacions i comportaments anòmals que ajuden a orientar les inspeccions de manera més eficient, així com a augmentar el percentatge de frau detectat.

Durant el 2020 Endesa va detectar a la província de Barcelona més de 17.600 casos de connexions irregulars, la qual cosa suposa un increment del 76% respecte fa 5 anys. I és que, al 2015, la xifra d’expedients oberts no arribava a 10.000.

Evolució de casos de frau a la província de Barcelona. ENDESA

El motiu d’aquest increment es deu, en part, a l’èxit en la utilització de noves tecnologies i d’eines d’anàlisi massiu de dades, així com a la multiplicació, en els últims anys, dels mitjans per combatre el frau. Al llarg de l’any passat l’energia defraudada a les comarques de Barcelona amb aquesta pràctica il·legal va arribar pràcticament als 248 milions de kilowatts hora any, l’equivalent al consum mensual de més 918.000 llars.

Mesures extraordinàries

La Companyia realitza, des del 2017, diverses mesures extraordinàries per a minimitzar l’impacte en la qualitat de subministrament provocat per les connexions irregulars en algunes zones concretes de Catalunya. Ho fa amb la implementació d’elements d’automatització que ajuden a accelerar la reposició del subministrament i la instal·lació de sofisticats equips de monitorització de la xarxa per tal de calcular la càrrega de consum d’energia.

Aquests dispositius permeten elaborar un mapa en temps real sobre el comportament de la xarxa (quanta càrrega passa per cada cable, mesurar cadascuna de les seves fases, etc.) i detectar on hi ha sobreconsums més enllà dels reglamentaris (cal pensar que la xarxa està dissenyada per suportar la demanda contractual dels clients més un petit marge per donar resposta a eventuals puntes de consums).

Aquesta fotografia possibilita, en conseqüència, sectoritzar línies de baixa tensió en carrers on hi ha registrats historials de problemes, fet que permet reduir els trams d’afectació en cas de sobrecàrregues per connexions il·legals i, per tant, poder reduir el número de clients perjudicats.

Col·laboració ciutadana

L’any passat, Endesa va rebre més de 21.000 notificacions de possibles fraus a Catalunya a través de la línia telefònica (800 760 20), la bústia de correu electrònic anomalias@enel.com i el servei web https://www.endesadistribucion.es/es/servicios/fraude/denunciar-fraude.html.

Mitjançant aquests canals, els ciutadans poden aportar, de manera confidencial, qualsevol comunicació sobre anomalies i presumptes fraus. Aquets avisos van descloure prop de 15.000 inspeccions i van permetre detectar més de 3.300 fraus.