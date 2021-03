Almeida condena las pintadas sobre el mural feminista y promete reponerlo

Un ataque vandálico al mural feminista de Ciudad Lineal ha copado la atención de los madrileños en el Día Internacional de la Mujer. Los rostros de las icónicas Rosa Parks, Federica Montseny, Gata Cattana, Chimamanda Ngozi o Rigoberta Menchú han amanecido tapados. A brochazos. Los propios vecinos han hecho saltar las alarmas. Después, políticos de distintas ideologías se han ido uniendo a la protesta. Todos los grupos con representación en Cibeles, menos Vox, han condenado este acto.

Más allá de las críticas textuales, el alcalde de la ciudad ha prometido devolver el mural a su estado original. Porque ni "el vandalismo tiene cabida en esta ciudad" ni tampoco cabe un "debate sobre la intolerancia", ha expresado Martínez-Almeida durante el acto institucional de este 8-M.

"Mi condena firme y sin paliativos de lo que ha sucedido con el mural de Ciudad Lineal. La intolerancia no cabe en Madrid, el vandalismo no cabe. Somos una ciudad abierta y libre para no tolerar comportamientos como este", ha señalado ante los medios.

Pero el alcalde ya estaba avisado. La portavoz de la oposición, Rita Maestre, le hizo llegar una carta el pasado 2 de febrero en el que solicitaba al Consistorio que protegiera el mural de Ciudad Lineal "tras las amenazas de la extrema derecha". Este lunes la portavoz de Más Madrid ha manifestado por Twitter "que el machismo crece con la complicidad de quienes lo blanquean".

Exigí por carta a Almeida que protegiera el mural de Ciudad Lineal tras las amenazas de la extrema derecha. Así amanece hoy.

El machismo crece con la complicidad de quienes lo blanquean.

Hoy más mujeres, más fuertes, más feminismos, más #8M que nunca. pic.twitter.com/Q7ElORaEaR — Rita Maestre 🏠 #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) March 8, 2021

José Luis Martínez-Almeida ha reconocido la carta. La recibió y la leyó. "Pero no se puede proteger cada mural y cada edificio de forma individualizada", ha justificado.

La vicealcaldesa de la ciudad no solo ha condenado las pintadas vandálicas, también el escrache que ha recibido su concejal de Ciudadanos, Ángel Niño, en el entorno del mural. "Ni los exaltados que vandalizan murales de un bando, ni los que hacen escraches a concejales del otro. Ni unos ni otros representan el feminismo El camino hacia la igualdad no puede ser liderado por los extremos y el sectarismo; esta es una lucha de todas", ha publicado.