Villacís está "en contra" de que se borre el mural feminista de Ciudad Lineal

Una semana después de que PP, Cs y Vox votasen juntos a favor de la eliminación de la pintura feminista de Ciudad Lineal, la vicealcaldesa de la capital se manifiesta en contra de la decisión. Según la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, la política liberal de su partido pasa por "hacer cosas, no borrarlas". En este sentido Begoña Villacís se dice en contra de tapar murales: "No estoy de acuerdo con la política del borra, pinta y colorea".

Lo cuenta cinco días después de que su concejal Ángel Niño votase a favor de eliminar la pintura con rostros de mujeres de prestigio como Rosa Parks, Frida Khalo o Rigoberta Menchú.

Begoña Villacís excusa su postura contradictoria. Tal y como ha explicado a los medios, comprende los argumentos que han llevado a Niño a tomar esta decisión, pero borrando el mural se hacen un flaco favor. Y es que para el partido naranja estos rostros representan solo a mujeres de izquierda, lo que -para Villacis- es "patrimonializar el feminismo".

Pese a ello, la vicealcaldesa defiende que "me guste o no, el sectarismo no se combate con sectarismo". Es por esto que ahora propone "construir una alternativa" a la eliminación de esta pintura. Una alternativa en la que ya se está trabajando pero que-admite- es incompatible con el mantenimiento del actual diseño.