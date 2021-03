El teletreball impacta en la mobilitat i aguditza la caiguda dels desplaçaments

El teletreball implantat en moltes empreses com a fórmula per a sortejar les restriccions sanitàries i evitar els contagis arran de la pandèmia del coronavirus està impactant en la mobilitat quotidiana i, com a conseqüència, en la gestió de l'espai públic. En el cas de València i la seua àrea metropolitana, el treball a distància ha contribuït a augmentar la caiguda del nombre de desplaçaments tant en vehicle privat com en transport públic. Si bé encara no hi ha estudis que quantifiquen el pes d'aquest factor, diferents indicadors comencen a apuntar al teletreball com un dels factors que expliquen aquesta dinàmica.

Les dades mostren una disminució generalitzada dels desplaçaments a València. En el cas del vehicle privat a motor, les intensitats mitjanes han caigut entorn d'un 15% a la ciutat respecte al mateix mes de l'any anterior, és a dir, abans de la crisi sanitària. En aquest punt, no obstant això, al marge del teletreball cal valorar el possible transvasament d'usuaris del transport públic cap al cotxe privat, un fenomen que, com va explicar en 20minutos el director gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València, Manuel Martínez Grau, ja s'estava produint. "Les administracions tenim eixa por que hi haja un transvasament real que no es puga recuperar", apuntava.

Les dades d'usuaris han empitjorat amb la tercera ona de la pandèmia tant en Metrovalencia com en els autobusos de l'EMT. En el primer cas, ronden el 50% respecte als nivells de pandèmia. Fonts de l'empresa autonòmica afirmen que no poden quantificar els motius del descens de viatgers, però sí que tenen identificats tres grans factors: l'ús de mitjans alternatius per por del contagi, el teletreball i l'augment d'ERTO i acomiadaments a conseqüència de les restriccions a l'activitat econòmica.

A més, apunten a una caiguda d'usuaris encara major en zones d'oficines del centre per un impacte més accentuat del teletreball. De fet, les estacions de metro més utilitzades de la xarxa, Xàtiva i Colón, estan experimentant baixades més pronunciades.

Un altre factor que ha influït en el descens de viatgers és la suspensió de les classes universitàries. En aquest sentit, el retorn a les classes presencials i la flexibilització de les mesures de prevenció va provocar dilluns passat un increment del 12,37% en el nombre d'usuaris del metro i el tramvia respecte al dilluns anterior a València, sumant 123.724 desplaçaments. Aquest fet, apunten des de Metrovalencia, porta a pensar que la fórmula no presencial en el cas del treball també està influint a l'hora de restar usuaris.

Per part seua, des de l'EMT també apunten al treball des de casa com un dels factors que està contribuint al menor ús dels autobusos des que va començar la pandèmia. Al gener, l'empresa municipal va registrar 3.315.887 validacions, un 41,33% de les quals va tindre el mateix mes de 2020, quan va superar els 8 milions.

El cas del Parc Tecnològic

Les empreses de serveis i tecnològiques estan apostant pel teletreball degut als seus perfils i condicions tècniques. En aquest sentit, el Parc Tecnològic de Paterna va realitzar una sèrie d'enquestes fa dos anys que van revelar que només el 22% de les empreses tenien implantades fórmules de teletreball, que arribaven al 8% dels seus treballadors. Un 50% de les empreses entenia que era "inviable" posar-ho en pràctica.

Doncs bé, després de la pandèmia, la proporció d'empreses que ho va implantar va arribar fins al 80%. L'entitat que gestiona el recinte està fomentant el teletreball per a reduir l'entrada i eixida de vehicles, especialment en hores punta, atés que el 92% dels treballadors accedeixen amb vehicle privat, amb un índex d'ocupació en els cotxes de només el 1,05%.

"Que el teletreball augmente és bo per al transport públic"

El vicepresident i portaveu de la Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP), Víctor Díaz, considera l'augment del teletreball "canvia totalment el paragima" i és "una bona notícia per al transport públic, encara que això li faça perdre viatgers", ja que s'eliminen desplaçaments i millora la sostenibilitat. "Plantejar les xarxes de transport com a malla en lloc de radials cobra més importància", afig. "Comença a haver-hi gent que es muda de les ciutats. Ja no s'anirà tant a Colón a treballar en les oficines del centre. Tot aquest canvi ja era necessari abans de la pandèmia, només que ara tenim més motius per a reivindicar-ho", explica.

Per a Díaz, el teletreball "és una mesura molt important que podria marcar la diferència" també en els patrons de la mobilitat urbana. "Moltíssimes empreses, sobretot en el sector de les tecnologies de la informació s'han convertit al teletreball i a vegades ja no tenen ni oficina. A més, fins i tot l'administració està aplicant el teletreball, i això es nota perquè els funcionaris són una part important dels usuaris del transport públic", sosté.