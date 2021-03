L'EMT habilita un protocol per a denunciar la violència sexual

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha creat un protocol per a detectar casos de violència sexual entre els seus usuaris, comunicar-los al personal i responsables d'aquesta entitat i denunciar-los davant els Cossos i Forces de Seguretat corresponents. Aquest document entrarà en vigor el pròxim dilluns 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona.

Així ho van indicar ahir el president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi; l'edil d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i la directora gerent de l'EMT, Marta Serrano, durant la presentació de protocol.

Per a comunicar aquests casos de violència sexual en els autobusos públics de la capital valenciana s'ha habilitat un telèfon específic, el 628 051 047, que estarà visible a l'interior de tots els vehicles. A través d'ell es pretén facilitar a les víctimes, de manera ràpida i a través de WhatsApp o Telegram, el procés per a notificar una agressió i donar-los l'oportunitat de denunciar-la si així ho desitgen.

Presentació del protocol de l'EMT de València contra la violència sexual. Ajuntament de València

Encara que s'haja habilitat un telèfon d'assistència, que els posarà en contacte amb el servei d'atenció a la ciutadania de l'EMT, les víctimes podran també recórrer al personal de conducció dels autobusos.

El personal de la companyia comptarà amb pautes concretes per a prestar assistència als qui hagen patit alguna agressió d'aquesta classe. Segons Grezzi, és “un protocol pioner” a Espanya. “Fins ara l'empresa disposava d'un protocol genèric davant agressions en l'autobús, però no teníem un específic per agressions de tipus sexual”.