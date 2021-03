'L'Alqueria Blanca' torna el 21 de març a À Punt amb la seua essència i "nova potència visual"

L'Alqueria Blanca, la sèrie valenciana "més estimada i enyorada", es retrobarà amb el públic huit anys després el pròxim 21 de març, quan s'estrenarà la temporada 12 en À Punt. La producció torna recuperant "l'essència de les trames i els seus personatges en estat pur", però també amb els mitjans tecnològics actuals i "nova potència visual".

Així s'ha posat en relleu en la presentació de la sèrie, que s'ha dut a terme de forma telemàtica. En l'acte han participat el director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa; el director de Continguts, César Martínez; el coordinador de guions, Paco López Diago; el productor executiu de la sèrie, Ximo Pérez, i els actors María Maroto, Àlex Gadea i Carme Juan.

La nova temporada inclou un total de 18 capítols i compta amb la gran majoria del repartiment original, amb l'excepció del personatge de Blai, per al qual Juan Carlos Garés prendrà el relleu d'Álvaro Báguena, que tenia altres compromisos laborals. S'ha comptat amb un pressupost d'uns 1,8 milions d'euros -a una ràtio de 100.000 euros per capítol- i s'han invertit quatre mesos, dos en la preproducció, amb la construcció des de zero dels nous decorats, i altres dos de gravació en la localitat de Bunyol.

Tot açò, s'ha portat endavant, a més, en temps de pandèmia, la qual cosa ha suposat "un repte" per a un projecte audiovisual que compta amb més de 40 actors i 350 figurants. Ha sigut necessari l'ús de 5.000 mascaretes i més de 800 tests d'antígens, a més d'altres mesures de seguretat i organització per grups per a garantir que el rodatge poguera tirar endavant encara que es detectaren casos positius de Covid.

Alfred Costa ha assegurat que 'L'Alqueria Blanca' és la sèrie "més estimada i enyorada" pel valencians i "va deixar orfes centenars de milers d'espectadors". No obstant això, ha precisat que "no és l'enyorança" el que ha portat a la televisió pública a recuperar aquesta ficció, sinó "la convicció en el talent de l'equip artístic i tècnic i en la qualitat de la producció".

Ha afegit que l'aposta d'À Punt per l'audiovisual és "humil" pel pressupost, però "valent i decidida" i ha ressaltat la voluntat de donar suport a un sector en un moment tan complex com l'actual per la crisi sanitària i que fa anys, amb el tancament de Canal 9, va quedar desmuntat.

A Costa se li ha plantejat si hi haurà una temporada 13 de 'L'Alqueria Blanca'. Sobre aquest tema, la contestat que "la voluntat de la casa és seguir donant vida a aquests somnis" i que hi haja una temporada "12 +1", encara que depèn de "moltes coses", entre elles, els recursos dels quals disposarà l'entitat.

També ha expressat la intenció d'À Punt que la producció puga arribar als espectadors de fora del Comunitat Valenciana i que les converses que es tenen normalment amb plataformes digitals i altres cadenes "puguen fructificar" ràpid i ha destacat en aquest sentit la qualitat de la factura de la sèrie. "Després de huit anys, s'han utilitzat recursos tecnològics molt avançats que ens permeten estar per damunt de sèries molt exitoses d'eixes plataformes", ha afirmat.

Els fans "trobaran les respostes"

Per la seua banda, Paco López Diago, coordinador de guió, ha celebrat que els personatges més estimats pel públic tornen i ha avançat que "els seguidors de la sèrie trobaran la resposta en totes les preguntes que s'ha fet durant tots aquests anys". Així i tot, ha afegit que el nou espectador s'enganxarà fàcilment als personatges i a les seues aventures. "Tots ací firmaríem per a tornar a ser el que una vegada vam ser per a la societat valenciana", ha exclamat.

Cèsar Martí ha desvetlat la programació especial que À Punt està preparant per al diumenge 21 de març, el dia de l'estrena, i "tot un univers d'accions transmèdia per a les pròximes setmanes, que inclourà trobades digitals amb els actors per als fans de la sèrie, podcasts gravats per Ferran Gadea (Tonet) i moltes més accions multimèdia per mitjà de totes les finestres d'À Punt Mèdia".

Preguntat per la possibilitat que À Punt es plantege recuperar altres clàssics de Canal 9, com A la babalà, ha assenyalat que no està previst i, en aquest sentit, ha recordat la bona marxa del programa infantil i La Colla i l'aposta del mitjà públic per noves marques i ficcions.