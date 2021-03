La Policia desmantella una local de prostitució clandestí a Alacant i alça sis actes de sanció

Els fets es van destapar quan una patrulla que es trobava de servici durant la passada matinada va observar un taxi que es trobava realitzant el trasllat d'un home fora de l'horari permès de mobilitat de persones. Així mateix, els policies es van adonar que, davant la presència policial, aquest vehicle va començar a realitzar un itinerari sense molt de sentit, motiu pel qual li van practicar un seguiment discret per a conéixer la seua destinació.

Una vegada finalitzat el trasllat, el passatger va abandonar el taxi, va continuar a peu per un dels carrers cèntrics de la ciutat i es va detindre a l'altura d'un portal, moment en el qual va ser interceptat pels agents. En ser preguntat pel motiu de trobar-se transitant a eixes hores no permeses, els va manifestar que es dirigia "a una casa de cites".

Davant aquestes manifestacions, els agents van posar els fets en coneixement de la resta d'unitats i van organitzar un dispositiu per a accedir a l'interior de la vivenda i així comprovar la veracitat dels fets.

Per a açò, un dels efectius que no vestia d'uniforme es va fer passar per un dels clients i després de tocar a un dels timbres, li van obrir la porta i li van convidar a entrar, fet que li va permetre confirmar que, efectivament, es tractava d'una vivenda on s'exercia la prostitució amb dones treballant i clients en el seu interior, sense respectar les mesures sanitàries.

Una vegada comprovats els fets, els agents van realitzar una inspecció del lloc i van alçar un total de sis actes per infracció a la normativa sanitària tant a les dones com als clients que allí es trobaven.

Igualment, els agents han sol·licitat la clausura del lloc per incompliment de la normativa de la Comunitat Autònoma en matèria d'obertura de locals i establiments públics

El dispositiu ha sigut dut a terme per agents del Grup Operatiu de Resposta de la Comissaria de Districte Centre d'Alacant i de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Comissaria Provincial d'Alacant.