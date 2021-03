¡No más agujeros! Tres soluciones (baratas) para colgar tus cuadros favoritos sin taladrar la pared de casa

Parece una tarea sencilla, pero difícil de dominar para muchos. Taladrar una pared puede traer múltiples problemas si no se realiza de la manera correcta. Y es que a la hora de hacer agujeros en la pared, existen una serie de riesgos que se deben evitar (cables eléctricos, muros de cemento y otros). No obstante, con las ganas de colgar nuestras fotos o cuadros favoritos en casa, podemos cometer errores graves si no contamos con los recursos necesarios. Lo mismo ocurre en temas de limpieza o de cocina.

Por suerte, existen una serie de soluciones en el mercado que nos permiten decorar nuestros espacios sin generar un gran desastre. Se trata de opciones que no necesitan tornillos, clavos ni nada parecido. Todo lo contrario, son una innovadora manera de sujetar firmemente y de manera adhesiva. ¿Lo mejor? Es que hay modelos para todos los gustos y tamaños. Son trucos baratos, que te ayudarán ahorrarán dinero y tiempo.

En 20decompras nos sumergimos en el catálogo de Amazon y seleccionamos tres modelos ideales para colgar sin herramientas. Se pueden utilizar casi en cualquier lugar, incluso sobre superficies pintadas. Si estás pensado en decorar tu casa o exhibir esas imágenes que tienes escondidas en algún armario no te pierdas las próximas recomendaciones.

Trucos para colgar sin herramientas (ni agujeros)

Las tiras para colgar cuadros (tamaño mediano) se sujetan firmemente y se retiran limpiamente. Además, son fáciles de utilizar, sin necesidad de tornillos, clavos ni agujeros. Este paquete de Amazon incluye ocho pares de tiras de color blanco para colgar cuadros (16 tiras en total). Con esto, cuatro pares pueden sujetar 5,4 kg (tamaño máximo del marco de 45 x 60 cm). Tienen casi cinco estrellas doradas y pueden ser tuyas por solo 7,49 euros.

Tiras para colgar cuadros blancas de Command. Amazon

Si se trata de artículos ligeros, Fast & Fix de Fischer es un sistema ideal. El colgador de cuadros se hunde sin brocas ni martillos directamente en el revoque, panel de yeso y madera blanda simplemente con el pulgar. ¿Lo mejor? Es que también se puede utilizar para colgar otros elementos como llaves o para elementos de decoración. Cada fijacuadros soporta 8Kg y se pueden encadenar una con la otra, consiguiendo hasta 16Kg. Tienen casi cinco estrellas doradas y pueden ser tuyos por solo 3,79 euros.

Desmontable y reutilizable, el sistema de fijación de Fischer. Amazon

Si pensabas que lo habías visto todo, este clavo adhesivo de Tesa te sorprenderá. Perfecto para colgar cuadros u objetos decorativos en línea (sin taladro, sin martillo y sin dañar las superficies). Cada clavo puede sostener con facilidad de forma segura hasta 1 kg, y con dos clavos se puede duplicar el peso. Funcionan muy bien en superficies pintadas o de yeso. Otros compradores destacan la calidad de este producto. El paquete de dos piezas puede se tuyo por solo 6,30 euros.

Ajustable e ideal para paredes pintadas, el clavo adhesivo de Tesa. Amazon

