Más de 100 pastillas de lavavajillas de Finish por 16 euros y otras ofertas de Amazon para una casa impoluta

Limpiar la casa es un esfuerzo: físico y económico. No solo hay que posponer planes más apetecibles, como dar un paseo o dejar a medias nuestra nueva serie de streaming favorita, para ponerse manos a la obra, sino que hay que invertir dinero para asegurar que acabamos con la última mota de polvo durante el mayor tiempo posible. Y, no, no solo nos referimos a apostar por un robot aspirador que haga parte del trabajo por nosotros o un gadget limpiacristales que nos libre de la vergüenza de no saber, aún con mucho interés, sacar lustre al vidrio. Los productos de limpieza más comunes también suponen un gasto extra y, por ello, rastrear las mejores ofertas puede ayudarnos a ahorrar (¡y mucho!).

Desde 20deCompras nos hemos propuesto dar con las mejores rebajas en productos de limpieza del hogar y, en Amazon, hemos dado con una oferta muy interesante: ahora puedes conseguir más de 100 pastillas de lavavajillas de Finish por 16 euros. Un descuento del 28% que, además, puede salirte aún mejor si decides convertirlo en una compra recurrente: si eliges la frecuencia con la que quieres recibirlo en casa, desde Amazon se encargarán de la puntualidad (¡para que nunca te falte!) y de hacerte, además, un descuento del 5% al 10% si te animas a programar la entrega de tres o más productos de los muchos de su catálogo. ¿Quién dijo que ahorrar no era fácil?

Finish Powerball All in 1 Max Amazon

Este pack incluye 110 pastillas de Finish Poweball All in 1 Max, eficaces hasta con las manchas más difíciles y hasta con las aguas más duras. Además, incorporan una acción desengrasante que contribuye a eliminar los restos de comida más incrustados. Con estas prestaciones obtenemos una limpieza óptima a la primera. De hecho, su tripe acción consta del power gel para los residuos más difíciles; la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

Otras ofertas para una casa impoluta

Además, esta semana en Amazon también tienen descuentos interesantes en otros productos para limpieza del hogar para ayudarnos a ahorrar lo máximo posible. Ariel y Fairy son dos de las marcas sujetas a estas rebajas, donde destaca el 24% de descuento en el pack de 8 botes de 500 ml de Fairy Eucalipto para lavar o el 19% en 108 cápsulas de detergente para lavadora de Ariel. Otras de las marcas en oferta son Air Wick y Vanish, alcanzando hasta un 30% en alguno de los ambientadores; y, por último, Vip Express, Micolor y Somar también cuentan con interesantes descuentos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.