CSIF urgeix Sanitat a augmentar el nombre de places de geriatria en haver-hi només deu a la Comunitat Valenciana

Per açò, ha demanat per escrit al fet que informe de la previsió que existeix d'augmentar el nombre de places ja que el compromís fixat en el IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana és "promoure l'envelliment actiu i saludable".

No obstant açò, ha assenyalat que a la Comunitat Valenciana solament existeixen deu places bàsiques públiques de metge especialista en Geriatria per a atendre una població de prop de 900.000 persones que supera els 65 anys.

Aquesta proporció d'un facultatiu especialista per cada 90.000 habitants contrasta amb la qual recomana la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia en el seu Estudi de Qualitat en Geriatria, que és de quatre geriatres per cada 10.000 habitants igual o majors de 65 anys i de cinc geriatres per cada 10.000 habitants que superen els 75 anys d'edat, segons les mateixes fonts.

CSIF, davant eixa greu escassetat de professionals especialistes, assenyala en el seu escrit a Conselleria que "l'atenció de la vellesa requereix d'un ambiciós programa sanitari específic i real, que ha d'abordar-se amb rapidesa i amb personal especialitzat amb la finalitat d'anticipar-nos als problemes futurs".

D'aquesta forma, podria afrontar-se "amb noves solucions integrals i estructurals" la falta de la imprescindible cobertura a la ciutadania.