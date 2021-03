Bonig creu que "hauria d'haver-hi classe" els festius escolars però critica el Consell:"Alguna vegada poden avançar-se?"

Així s'ha expressat Bonig aquest dijous en una roda de premsa en la qual ha criticat "el que ha passat amb la Magdalena a Castelló i amb les Falles" que ha sigut "tremend" després de la recomanació del Consell que es fera classe els dies no lectius.

Per a Bonig, "té sentit no fer classe quan hi ha Falles, però no si no hi ha". Així, "en un moment tan complicat" en el qual, malgrat la "tasca fantàstica" de professors, pares i alumnes, hi ha hagut un "minvament" per les classes no presencials, hauria de fer-se classe eixos dies. "A la comunitat educativa se li pot compensar", ha considerat.

De fet, ha apuntat el "problema de conciliació laboral important" que generen aquests dies. A més, tampoc s'ha mostrat partidària "que es concedisca l'horari de festes a l'administració", ja que "hi ha molta paralització".

Segons Bonig, "tothom ho entén", i creu que és "necessari que tothom estiga treballant per a resoldre problemes i necessitats".