"Busco a un hombre varonil, rudo, fuerte y facha como Santiago Abascal": María, en 'First dates'

Más de un comensal (tanto mujeres como hombres) de First dates han comentado en su presentación que su pareja ideal sería Santiago Abascal, el líder de Vox, y María coincidió con ellos.

La murciana, que fue recibida por Lidia Torrent a las puertas del restaurante de Cuatro, vistió este miércoles el programa en busca de "un hombre, no un crío. No soporto los tatuajes, quiero que sea elegante, caballero, atento...", respondió la operadora.

"Me gusta que el hombre me ceda la chaqueta, me invite... busco su iniciativa como hombre de querer protegerme, y si quieres llamarme facha, llámamelo, no me importa, pero me gusta que se preocupen por mí, que me den seguridad", afirmó María en su presentación.

Y comentó que "lo primero que me fijo en un hombre son las manos, tienen que ser muy varoniles, a lo Santiago Abascal, que me encanta porque le veo muy hombre, facha, con barba, rudo, fuerte...".

La murciana también comentó que "a la vista está que fea no soy, que salgo por la calle y, por fea o por guapa, la atención la llamo. Soy alta, exuberante y me gusta llamarla, la verdad".

María está acostumbrada a llamar la atención y Ismael podría ser el hombre de verdad Abascal style que viene buscando 🤔 #FirstDates3Mhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/fG3bXVR8gl — First dates (@firstdates_tv) March 3, 2021

Su cita fue Ismael, un gran aficionado a la pesca porque "es algo que me apasiona. Estar sentado frente al mar y sacar un pez de debajo del agua es algo que no tiene precio", admitió el valenciano.

Ismael y María, en ‘First dates’. MEDIASET

Pese a que la primera impresión de María no fue buena al verle, poco a poco, plato a plato, Ismael fue conquistando el corazón de la murciana, tanto que en el reservado ella admitió que "me pillas en la calle y te cagas chiquillo" y se llegaron a besar.

Al final, Ismael reconoció que había estado muy a gusto en la cita y que querría una segunda con María, que le preguntó: "¿Crees que te voy a hacer muy feliz?". Él contestó que "espero y creo que sí". Mientras que ella añadió: "Ha sido amor a primera vista. Me he enamorado".