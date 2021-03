Samantha Hudson, sobre las críticas por su estilismo en los Feroz: "Llevo toda la vida escuchando esto, y estoy harta"

El estilismo de Samantha Hudson fue uno de los más comentados de la alfombra roja de los Premios Feroz 2021. La artista escogió un estilismo atrevido y transgresor compuesto por unas medias de rejilla, unas botas, unos shorts y un top en el que se leía A.C.A.B., un concepto en inglés cuya traducción en español reza así: "Todos los policías son unos bastardos".

Este mensaje no pasó desapercibido entre los espectadores de la gala, que se celebró este martes en Teatro Coliseum de Madrid. Tanto es así que, tras su llegada a la cita, la joven se convirtió en trending topic en Twitter, donde recibió desde halagos hasta críticas e insultos, pues algunas personas consideran que esta no era la manera adecuada de presentarse en el evento cinematográfico.

Por este motivo, Hudson, de 20 años, se ha defendido este miércoles a través de Instagram. "Llevo toda mi vida escuchando esto, pero es que estoy harta de que siempre se ponga en el punto de mira a la gente que llama la atención y es estridente, cuando si yo llamo la atención quiere decir que hay una norma detrás y un orden establecido que hace que yo sea un sujeto que resalte por encima del resto", ha avanzado en sus stories.

"Entonces, ¿por qué estoy haciendo yo algo malo por ir con las pintas que me da la gana?", ha expresado, asegurando que a ella le da igual cómo vista el resto: "Que tú seas un tío simple con unos vaqueros y una camisa blanca y que no llames la atención, que seas una persona sencilla, a mí me da igual. Si yo llamo la atención, es que no lo hago aposta".

"Deberías preguntarte qué ocurre en la sociedad para que yo sea un individuo que destaque", ha añadido, asegurando que hay quienes le han llegado a decir que las personas queer son "títeres del capitalismo", lo cual niega rotundamente. "Claro, yo soy la efigie del capitalismo, un cliché con patas que cumple todos los roles. Pero tú, que eres un tío rancio y hetero, y eres la concepción social de lo que es un hombre, eres pura revolución, vamos", ha dicho con ironía.

Finalmente, Hudson ha lamentado que la realidad queer sea sujeto de debate: "La ropa que yo decido ponerme al salir de casa es algo sobre lo que yo solo tengo potestad". "Lo que más rabia me da es que la gente queer tengamos que estar toda la vida justificándonos y dando explicaciones sobre por qué somos así, de por qué hablamos de esta manera, de por qué vestimos de esta manera, de por qué existimos".