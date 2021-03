Cs reclama a Hila que "presione" al Gobierno central para permitir la llegada de cruceros en mayo

"Palma no recibe cruceros desde hace exactamente un año, y ello ha provocado la desaparición de buena parte del tejido comercial del centro de la ciudad", ha explicado Pomar, quien ha señalado que "Palma es hoy una ciudad sin vida, llena de locales con carteles de 'Se traspasa'".

En este sentido, Pomar ha declarado que Cs ve "con buenos ojos el anuncio de las compañías de incluir a la ciudad en sus itinerarios de cruceros que comienzan en mayo, siempre que la situación sanitaria lo permita". Además, la portavoz de Cs Palma ha pedido a las administraciones locales que "apremien al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Autoridad Portuaria a trabajar en la llegada de los cruceros".

"Los puertos de Grecia, Chipre y Croacia ya están trabajando en ello, y no queremos que Palma se quede atrás respecto a sus competidores turísticos", ha manifestado Pomar, quien ha apremiado también a las administraciones con la vacunación. "Al ritmo al que vamos, perderemos la temporada turística en verano por segundo año consecutivo y eso nuestra ciudad no se lo puede permitir", ha asegurado.

Finalmente, la portavoz de Cs en Cort ha recriminado al alcalde "su falta de liderazgo". "No se pronuncia sobre la situación económica de la ciudad, no ejerce presión para recibir ayudas, no alza la voz para la llegada de cruceros", ha lamentado Pomar. "No sale del despacho y no atiende a los agentes sociales, y así nos lo han hecho saber", ha concluido.