Ribó a la propietat del València C.F.: "Ja està bé de no respectar els aficionats, la ciutat i la Generalitat"

"S'ha de dir amb molta claredat: Ja està bé de no respectar, en primer lloc, els aficionats del club de futbol; en segon lloc, la ciutat de València i, per descomptat, la Generalitat. Ja està bé. Ací hi ha una sèrie de lleis que Meriton i qualsevol persona han de complir perquè estem ací", ha exposat Ribó.

El primer edil ha assegurat que comparteix "totalment el que va dir ahir el president de la Generalitat", Ximo Puig, després de la reunió mantinguda amb el del València CF, Anil Murthy. Aquest últim va plantejar una possible pròrroga de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) sobre la venda de l'actual estadi i el trasllat al nou, i Puig va afirmar que "no hi ha avanços" i que "la credibilitat i el crèdit de Meriton està sota mínims".

Joan Ribó ha parlat d'aquest assumpte després de la reunió que ha mantingut amb el conseller de Política Territorial Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, preguntat sobre aquest tema.

El responsable municipal ha destacat que des de l'Ajuntament de València s'ha dit al club esportiu, "per activa i per passiva, que no estàvem disposats a perllongar l'ATE, a ampliar-la en el temps si no hi havia una opció molt clara que començaven les obres -el reinici de les del nou Mestalla- i que començava a haver-hi coses tangibles".

En aquesta línia, ha considerat que s'hauran de "prendre les mesures necessàries" per no complir els terminis de l'ATE. "No estem encara en el moment però que sàpien que va seriosament", ha subratllat Ribó, que ha recordat que l'ATE caduca a mitjan pròxim mes de maig.

"Crec que és el 15 de maig quan és definitiva però mires i la sensació és eixa. S'hauran de començar a prendre des d'Urbanisme -la delegació de Desenvolupament Urbà de consistori- i des de la Generalitat les mesures necessàries. Això va a perjudicar tots els valors econòmics", ha plantejat.

"CAP AL PRECIPICI"

Preguntat per les declaracions sobre l'ATE de la vicealcaldessa de València i edil de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que ha donat "per morta" l'ATE, l'alcalde ha dit que encara que no s'atreveix a dir això "d'una manera contundent, tot indica" que se'n va "cap al precipici".

"No m'atrevisc a dir açò d'una manera contundent, però tot indica que anem en el camí directe, anem directes al precipici", ha manifestat Joan Ribó.

Així mateix, preguntat per la solució que se li podria donar al nou estadi de Mestalla si s'anul·la l'Actuació Territorial Estratègica, el primer edil ha respost "anem a estudiar" encara que ha confessat que el seu "desig" i el que li agradaria és que "se li donara una solució valenciana".

"FA OLOR DE FUM"

Respecte al comunicat emès aquest dimecres pels responsables del València CF, en el qual el seu president ha lamentat "les declaracions de Ximo Puig i els seus atacs irresponsables a Meriton", Ribó ha indicat que "fa olor de fum, a despistar i a no fer res".

"En eixe comunicat l'única cosa que he vist és que no hi ha cap compromís. Continuem sense cap compromís sobre el tema. Si no hi ha compromisos, nosaltres tenim l'obligació de complir amb el que diu la legislació vigent", ha assegurat l'alcalde.