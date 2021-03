Cultura.- Raphael, Love of Lesbian i Miguel Poveda, entre les primeres confirmacions de Nits al Carme

De la mà de la promotora valenciana BS Entertainment, 'Nits al Carme' "tornarà a reunir un gran elenc de grans artistes nacionals i internacionals, de diferents estils musicals".

Així, Raphael, Love of Lesbian, La Oreja de Van Gogh, La Pegatina, Miguel Poveda i Rayden són els primers artistes confirmats, i tenen dos denominadors comuns: tots estan acostumats a les grans masses de públic i grans recintes; i tots estrenen nous treballs i per a presentar-los trien València.

Amb el suport de Cervesa Turia, la programació per a aquest estiu tria dos nous espais singulars, a l'aire lliure i molt amplis, que no només garanteixen totes les mesures de seguretat actuals, sinó que enriqueixen el teixit cultural i impulsen la reactivació del sector en tota la ciutat.

'Nits al Carme' torna a triar per als primers concerts que tindran lloc entre abril i maig la Marina de València, però aquesta vegada es desplaça uns metres respecte al recinte de l'any passat, creant "un espai molt cuidat i exclusiu en el recinte de Marina Sud". Estarà a l'aire lliure, amb una superfície superior a 15.000 m2, que abans de la pandèmia reunia més de 15.000 persones per concert, i que ara redueix el seu aforament un 80%.

La Ciutat de les Arts i les Ciències serà el segon dels escenaris on tindran lloc els concerts. Encara que de moment Raphael és l'únic confirmat per a aquesta segona tanda d'actuacions, en les pròximes setmanes s'uniran nous artistes a aquest recinte, que, pels seus bons accessos i gran superfície, ofereix "el marc perfecte per a la celebració d'aquests concerts en format reduït, asseguts, amb distància de seguretat i amb totes les mesures de seguretat".