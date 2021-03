El circuito Sonora reanuda la actividad con dos conciertos en Villena y Ontinyent

El viernes 5 de marzo, a las 19.00 horas, la Casa de la Cultura KAKV de Villena acogerá el concierto de Viktorija Pilatovic, una de las voces con más presente y futuro del 'jazz' internacional. Letrista y compositora, debutó con el sello Inner Circle de Greg Osby y su tercer disco, 'The only night', es una contundente demostración de 'jazz' contemporáneo, lleno de matices cromáticos.

El domingo 7 de marzo, a las 19.00 horas, será el turno del doble concierto de El Diluvi y La Trocamba Matanusca en el Teatre Echegaray de Ontinyent. Después de un debut de versiones de Ovidi, El Diluvi se despegó con himnos como 'I tu, sols tu', que mezclaban 'folk', cumbia, rumba, 'reggae' y que incluso se acercan a la electrónica y prueban el pop, configurando una de las bandas valencianas "más sorprendentes y marchosas de los últimos años".

La Trocamba Matanusca, por su parte, ha traido a este rincón del mundo los ritmos balcánicos en tres discos donde ha crecido la instrumentación, se ha acercado a diferentes voces y también han aparecido nuevos horizontes, como el 'swing' o el 'country'.

Sonora, el circuito de la música valenciana, nace en 2019 con la intención de llevar los finalistas y ganadores de los Premios Carles Santos de la Música Valenciana en un ciclo de conciertos por todo el territorio valenciano. Este año, se alarga desde el 25 de octubre hasta el 13 de marzo de 2021.

En esta segunda edición, Sonora contará con 28 conciertos de 41 artistas en 28 localidades valencianas, todas integradas en el Circuit Cultural Valenciaà. El circuito Sonora tendrá parada en Cheste, Sueca, Ondara, Sollana, Monòver, Guardamar del Segura, Ontinyent, Gandia, Bellreguard, Manises, Benlloc, Alzira, Canals, Picanya, Villena, Dénia, Tavernes de la Valldigna, Elche, Almassora, Sagunto, Aielo de Malferit, Silla, Bocairent, Sant Mateu, Carcaixent, Vinaròs, Llíria y la Pobla de Vallbona.

Por lo que respecta a los artistas que participan en esta edición de Sonora, son Canta Canalla, Ales Cesarini & Payoh Soul Rebel, Jazzmatiks, Tesa, El Hombre Viento, Tórtel, Capricornio Uno, Mara Aranda, Verdcel, Valira, Insoma, Spanish Brass y Carles Dénia, Sole Giménez, Àngela Furquet, Mireia Vilar, Gem, Èlia Casanova y la Tendresa, Ramonets, La Pop, Rodamons, Viktorija Pilatovic, Andrés Belmonte, Mafalda, Prozak Soup, El Diluvi, La Trocamba Matanusca, Miquel Gil, Xavier de Bétera, Badlands, Ed Bloom, Aljub, Tardor, La Fúmiga, Fran Yera, Funkiwis, El Tio la Careta, Neus Ferri, Sis Veus, Xavi Sarrià y Feliu Ventura.