Ramiro González llama a la "responsabilidad" y a evitar movilizaciones "masivas" el 8 de marzo

González, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno Foral, ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de la jornada del 8 de marzo en favor de la igualdad de derechos entre sexos.

No obstante, ha afirmado que este año "no toca acudir a manifestaciones masivas", y que las reivindicaciones feministas se pueden mantener "vivas", sin que para ello sea necesario recurrir a grandes concentraciones de público, en un momento en el que "la situación sanitaria no lo aconseja".

"No estamos para acudir a manifestaciones masivas", ha subrayado González, quien en todo caso ha querido dejar claro que las demandas que acompañan al 'Día Internacional de la Mujer' son "justas".

González se ha dirigido a los convocantes de movilizaciones y actos programados para el 8 de marzo para pedirles que actúen con "responsabilidad" y que "articulen fórmulas de reivindicación compatibles con la situación sanitaria".