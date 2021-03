Compromís critica que el Gobierno llegue a acuerdos para "repartirse sillones" y no para cambiar la financiación

"La ministra está incumpliendo su palabra", ha denunciado en rueda de prensa sobre el compromiso que la titular de Hacienda y portavoz de gobierno, Mª Jesús Montero, hizo al diputado nacional de la coalición, Joan Baldoví, de presentar en febrero un borrador del nuevo modelo de financiación, tras el apoyo de Compromís a los Presupuestos.

Ferri ha defendido que este debe ser otro de los "grandes acuerdos" en los que se tiene que sentar el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos con el resto de partidos, con el objetivo de que el dinero se reparta de manera justa a todos los españoles. "Los valencianos llevamos mucho tiempo sin financiación, es totalmente injustificable", ha advertido.

Ante esta situación, ha exigido que el Gobierno presente "al menos" un borrador y ha lamentado que "siempre tiene una excusa buena, cuando no es la pandemia es la crisis". Pero precisamente ha insistido en que la crisis hace más necesario que la financiación se distribuya de acuerdo a la población de cada comunidad autónoma, el 10% en la valenciana.

Así lo recoge una reciente proposición no de ley (PNL) de Compromís que espera que pase por el pleno de Les Corts "cuanto antes", junto a otro punto para que el Gobierno reparta de nuevo un fondo COVID en 2021 a las autonomías. "La crisis no puede ser una excusa para no reformar la financiación", ha reivindicado Ferri.