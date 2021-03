Sanidad abrirá los bares al 33% de aforo pero no retrasa el toque de queda por ahora

Así lo ha avanzado este martes a preguntas de la prensa el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha dicho que su "deseo" sería retrasar ese horario pero que dependerá en todo caso del informe favorable de Sanidad, que ahora "no está por la labor" pero podría contemplarlo la semana que viene si los datos de la pandemia siguen evolucionando de forma positiva.

Esta decisión es competencia del presidente, pero "jamás voy a tomar una decisión si Sanidad no me da el informe favorable", ha dicho Revilla, argumentando que si lo hiciera estaría cometiendo prevaricación. "Yo no quiero prevaricar, no lo he hecho nunca", ha sentenciado.

A su juicio, que la prohibición de la movilidad nocturna comience una hora más tarde sería "una ayuda al sector hostelero" porque los españoles "no estamos acostumbrados" a tener que acudir a los establecimientos a cenar en el horario que permite el actual toque de queda, aunque ha apostado por "ir cogiendo un horario europeo".

También en la línea de apoyar la hostelería y buscar el "equilibrio complicado" entre "no parar la economía" y al mismo tiempo preservar la salud, Sanidad permitirá desde hoy o mañana abrir el interior de los locales con un tercio de su capacidad, cuando hasta ahora solo era posible permanecer en las terrazas.

Para Revilla las terrazas han sido "un alivio" para poder mantener la actividad en los negocios, aunque "no para todos" porque la climatología en Cantabria "no es la mejor" y porque "muchos" hosteleros no disponen de ella.

Estas medidas sobre la hostelería sí son competencia de la Consejería de Sanidad, a diferencia de las del toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad, cuya modificación también se está planteando de cara a la Semana Santa y cuya decisión corresponde al presidente.

APERTURA EN SEMANA SANTA

"Yo lo que diga Sanidad", ha sentenciado al respecto Revilla, que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar a todas las comunidades a una reunión para "ver si por primera vez las 17 autonomías acordamos lo mismo".

"Sería lamentable que cada comunidad haga una cosa" y además "no tendría mucho sentido". "Seria una torre de babel", ha opinado el presidente cántabro, que espera "sensatez". "Si hay que cerrar, cerramos todos, y si hay que abrir, abrimos todos", ha propuesto.

Además, ha avanzado que Cantabria pondrá sobre la mesa abrir las comunidades si la incidencia acumulada en la región a los 14 días ronda los 50 casos por cada 100.000 habitantes -a día de hoy está en 129-, ya que con esa tasa la situación sería "muy controlable" porque se podría hacer un seguimiento "muy firme" de los contactos.

VERANO "CUASI NORMAL" CON 60% DE INMUNIZADOS

En este sentido, ha advertido que la región presenta unos datos "muy buenos" pero con un descenso de la pandemia "muy lento", por lo que "vamos por buen camino pero cuidado que no volvamos a tener una cuarta ola que nos estropee lo que está en el horizonte de todos", que es tener un verano de "cuasi normalidad".

En este escenario, según Revilla Cantabria se convertiría de nuevo en un "centro de llegada de muchísima gente" que "no olvida el verano con total normalidad que tuvieron el año pasado", que fue "masivo". Además, el turismo no tuvo "ninguna incidencia en los contagios" porque "a final de agosto no había casos", ha sostenido.

Así, ha destacado que Cantabria y Asturias fueron las comunidades con mayor afluencia de turistas y sin embargo las que "menos inicidencia" tuvieron en esa época, dado que "está demostrado" que el coronavirus tiene, como la gripe, un componente estacional y "se propaga muchísimo menos" en verano.

A esto se suma que ya está disponible la vacuna contra el Covid y que Revilla espera que para junio esté vacunado un 60 por ciento de la población, así como que para el mes de abril haya en el marcado vacunas de cinco firmas.

"Espero que en abril tengamos cinco vacunas, que las manden y que estemos vacunados todos cuanto antes", ha deseado tras reiterar que Cantabria está preparada para poner 20.000 dosis al día.