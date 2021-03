Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y Guti, presenta a su novio públicamente

Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, ha dado que hablar en los últimos meses debido a su actitud irresponsable durante la pandemia. La joven fue pillada en varias ocasiones saltándose las restricciones, motivo por el que tuvo que pedir disculpas. De hecho, declaró en Sálvame que lo estaba "pasando mal" pese a contar con el apoyo de los suyos. Y entre ellos está su pareja.

La joven, de 21 años, nunca había hablado abiertamente de su novio, Miki, en Instagram. Sin embargo, este lunes fue preguntada por él a raíz de unos vídeos que publicó en la suite de un hotel, así que se animó a presentarlo ante sus más de 50.000 seguidores.

Zayra respondió a las preguntas que le hicieron los usuarios a través del popular 'preguntas y respuestas' de Instagram, un juego que consiste en contestar públicamente una retahíla de mensajes a través de las stories. "¿Sois novios?" fue la pregunta más repetida, según contó la joven.

Zayra Gutiérrez posa con su novio, Miki, para Instagram. INSTAGRAM / @ZAIRAGUTIERREZD_

"Os va a contestar él: '¿Sómos novios?", se dirigía Zayra a su novio. "Por supuesto, es mi novia", respondió él antes de besar apasionadamente a la instagramer madrileña, que desveló que ambos están juntos "desde hace poco", aunque se gustan desde hace cuatro años.

"Os voy a hacer un breve resumen. Nos conocimos hace cuatro años porque él, en ese momento, estaba con una amiga mía", apuntó Zayra, y añadió: "Entonces, me lo presentó y al final he acabado con él".

Esta declaración hizo que algunos usuarios la criticaran por ser una "mala amiga". Sin embargo, la joven no dudó en responder: "Os voy a contestar a esta pregunta porque aquí, la graciosa de turno, la ha hecho. Esta amiga, que tanto decís que yo soy mala amiga, ha ido a hablar de mí a Sálvame, a venderme la cara"

"Así que mala amiga es ella. Y si yo me he enamorado de él, pues qué putada", zanjó Zayra, que se dejó ver muy cómoda y acaramelada con Miki, con quien no dejó de intercambiar besos y abrazos.