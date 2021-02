Arantxa de Benito apoya a Zayra tras sus polémicas fiestas: "Defenderé a mis hijos hasta el día que me muera"

Ver que tu hija es noticia día sí, día también, por su irresponsabilidad no es plato de buen gusto para ninguna madre. Arantxa de Benito lo está viviendo en carnes propias, aunque, como haría la mayoría, no le da la espalda a sus hijos, sea cual sea el problema.

En el caso de la suya, de Zayra, es que se ha visto envuelta en continuas polémicas por acudir a fiestas multitudinarias en plena pandemia o por mostrarse en público siendo irresponsable.

Hechos que han situado a la joven en el centro de las críticas y por los que, incluso, ha tenido que pedir perdón. Tras su última fiesta llegó a decir que lo estaba pasando "muy mal". "Soy consciente del error, pero soy una niña de 20 años. Puedo equivocarme como todos. Estoy llegando a las 21.30 a casa", dijo a Sálvame hace unos días la hija de Arantxa y Guti.

"No estoy incumpliendo ninguna norma ahora mismo". "Se me está mirando con lupa, a cada momento que me quito la mascarilla, para decir que me he saltado las normas, pero yo en todo momento llevo la mascarilla", se justificó. "Lo estoy pasando mal, me dio un ataque de ansiedad el otro día".

Quizá por ver en ese estado, ahora Arantxa ha querido dar la cara por su hija, a quien ha defendido a capa y espada, al menos públicamente. "Lo único que te digo es que mis hijos son las personas más importantes de mi vida", ha asegurado a la revista ¡Hola!

Además, destierra cualquier comentario que la tacha de mal ejemplo para sus dos hijos y deja clara una cosa: "Los defenderé hasta el día que me muera".