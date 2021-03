Confesión retorcida de Marta Peñate a Lester Duque: "Me enrollé con nuestro jefe"

La exgranhermana y participante de La isla de las TentacionesMarta Peñate lleva ya algunas semanas viviendo en el piso de Sola/Solo, programa que se emite por MiTele Plus, la web de Mediaset.

El que había sido su compañero hasta ahora, Noel Bayarri, se ha marchado ya y en sustitución ha entrado el exnovio de Marta, Lester Duque, a quien le fue infiel en la segunda edición de La isla de las tentaciones.

Ambos manifestaban no tenerse ya rencor, después de haber sido pareja durante once años y se abrían a contarse cosas y hacerse confidencias. Fue ahí donde Marta confesó una infidelidad que dejó descolocado a Lester.

"Yo te puedo contar cosas también si quieres que así me libero, estuve sin dormir una noche", decía Marta sobre el tema de las infidelidades. Y tras negar que tuviera un romance con el italiano Aless Livi, llegaba la bomba: "Yo por ejemplo me enrollé con nuestro jefe. ¿Tú te acuerdas?", le decía a su ex.

Lester Duque se quedaba sorprendido y replicaba: "¿En serio? Pero si era muy feo tía".

"Vas de santita y me pusiste los cuernos nada más empezar la relación y luego otra vez. ¿Cómo te pudiste enrollar con el feto ese si te metí a trabajar yo ahí? Mira que me las olisqueé", decía Lester molesto, pero resignado.