El Instagram de Martínez-Almeida: sus apariciones en televisión, su trabajo y sus fotografías en la ciudad de Madrid

José Luis Martínez-Almeida es un político y abogado español vinculado al Partido Popular, formación a la que pertenece y con la que ha ocupado el actual cargo de alcalde de la ciudad de Madrid, donde lleva desde el pasado mes de junio de 2019.

Su labor como alcalde ha estado marcada, hasta el momento, por la gestión de la crisis del coronavirus, por la eliminación de Madrid Central y por otras crisis puntuales que han marcado la actualidad de la ciudad, como el reciente temporal de Filomena.

El Instagram de Martínez-Almeida

Como es muy común en la actualidad, el actual alcalde posee su propio perfil en Instagram, donde acumula, en estos momentos, más de 100.000 seguidores. Con ellos, Almeida comparte numerosas fotografías que tienen que ver con su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid.

De hecho, aprovecha algunas fotografías que sube dentro del edificio para reflexionar sobre algunos temas de actualidad, como cuando Madrid sufrió el fuerte temporal de nieve por la borrasca Filomena: "Me han invadido momentos, caras, palabras y gestos. La gente que me para por la calle simplemente para saludar, para conversar y que me recuerda que trabajo para conseguir una ciudad mejor", escribía en una de sus publicaciones.

Además, comparte diferentes fotografías que tienen que ver con los actos a los que acude en calidad de alcalde, así como algunos vídeos sobre sus apariciones públicas en televisión.

Por último, el alcalde aprovecha para compartir otras fotografías donde muestra algunos lugares típicos de la ciudad, como el parque de El Retiro, las vistas desde el Ayuntamiento o la Plaza Colón.