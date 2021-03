Coronavirus.- Arranca la vacunació de les forces i cossos de seguretat a la Comunitat Valenciana

En conjunt, açò suposa començar a administrar dosis a unes 24.000 persones en els tres hospitals de campanya habilitats. Hi ha 24.000 dosis d'AstraZeneca disponibles per a guàrdies civils, policies locals i autonòmics, tècnics, professionals de Protecció Civil i personal d'emergències.

Rebran la dosi de la vacuna els treballadors nascuts el 1966 o posteriors fins als de 2003, ja que s'empra la vacuna d'AstraZeneca, recomanada per a persones de 18 a 55 anys. Als majors de 55 se'ls vacunarà quan els corresponga pel seu grup d'edat, detalla la Generalitat en un comunicat.

Els membres d'aquests col·lectius estan convocats de huit del matí a huit de la vesprada de dilluns a dissabte, fins que finalitze la vacunació, amb la previsió de vacunar a 120 persones a l'hora a Alacant, 48 a Castelló i 180 a València. Per a aquestes vacunes, Sanitat ha habilitat els circuits adequats i el personal necessari, amb 15 equips a València, deu a Alacant i quatre a Castelló.

Aquests professionals s'encarreguen de coordinar el procés des de l'arribada de la persona fins que rep la vacuna i passa a un espai postvacunació, en el qual ha de romandre mínim 15 minuts en observació per si apareguera alguna reacció adversa. També està regulat el flux de persones, evitant aglomeracions dins dels hospitals i mantenint en tot moment les mesures preventives.

Paral·lelament, Sanitat continua amb la vacunació en els grups ja iniciats a la Comunitat Valenciana. Durant aquesta setmana s'administrarà la segona dosi de Pfizer en les residències que van iniciar el procés del 8 al 14 de febrer, així com en les quals tenien brots, en centres de dia amb diversitat funcional i als sanitaris que faltaven.

Els majors de 80 anys i grans dependents rebran previsiblement aquesta setmana 37.000 dosis de la vacuna de Pfizer-comirnaty. I la de Moderna s'administrarà a personal o residents de residències, així com en hospitals públics i en el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana.

MOMENT "PROU ESPERAT"

Un dels policies locals d'Alacant que ha rebut ja la seua vacuna ha destacat, en unes declaracions facilitades per Sanitat, que es tracta d'un moment "prou esperat perquè en el nostre treball era necessari" per a poder exercir les seues comeses en "millors condicions de conforme ho estàvem portant fins ara".

En aquesta línia, ha subratllat que hi ha un acolliment "prou bo" de la vacuna entre la Policia Local: "Estàvem esperant tots aquest moment des de fa temps", ha dit l'agent, que creu que suposarà un punt d'inflexió "molt important" en la pandèmia que era "molt necessari".

Igualment s'han mostrat satisfets els agents de la Policia Nacional adscrits a la Generalitat que també han rebut les seues dosis. "Tots estem amb ganes de posar-nos-la i també una mica inquiets però amb ganes de passar el tràmit i a veure si va passant ràpid i tan bé com siga possible açò", ha expressat un d'ells, qui considera que la vacunació ha de ser positiva a la llarga perquè "quanta més gent està vacunada i estiguem immunitzats, per descomptat serà positiu".

Una altra agent d'aquest cos també ha mostrat el seu alleujament perquè sosté que "és un pas més en aquesta pandèmia per a veure per fi la llum a aquesta odissea que portem de quasi un any". En aquest sentit, si bé assenyala que "hi ha opinions per a tot" sobre la positivitat de la vacuna, ha recalcat que la majoria "veu que és un pas perquè s'acabe". "És una manera d'estar nosaltres més segurs i la gent amb la qual tractem diàriament", ha conclòs.