Este sábado, Isa Pantoja acudió al Deluxe. La joven actualizó la información sobre su relación con su madre y con su hermano, desvelando que la tonadillera llevaba dos semanas sin cogerle el teléfono, aunque ella mantiene su preocupación por su madre, a la que cree que le debe "todo" y cuyas actitudes entiende desde que es madre.

Por ello, aseguró estar esforzándose en conseguir que la cantante asista a la celebración de su matrimonio. Tanto es así, que la joven dijo algo que impactó, sobre todo, a Jorge Javier Vázquez. Ocurrió cuando la joven desveló que estaría dispuesta a dejarlo todo e irse a vivir con su madre a Cantora, "con o sin Asraf", con el que está a punto de casarse: "Si mi madre me dice 'ven y déjalo todo', me encierro en Cantora con ella", declaró.

Eso sí, a esa posible mudanza, le puso una condición: Agustín, el hermano de la tonadillera y tío de Isa. Esta declaró que sería incapaz de convivir con él. Con respecto a los motivos por los que se mudaría con su madre, explicó que ahora sentía que estaba más preparada para darle el apoyo que necesita, cosa que antes no: "A lo mejor mi madre no sabe que me necesita, y yo quiero ayudarla".

Sobre el estado actual de la artista, Isa contó con pena que la mayor motivación de su madre era alimentar a los gatos de Cantora, o cuando nacía uno. Aunque ella mostró una clara predisposición a recuperar su relación con Isabel Pantoja, reiterando en varias ocasiones lo mucho que la quiere, reconoció ver imposible la reconciliación entre su madre y Kiko Rivera: "La relación de mi madre y de mi hermano no se va a recuperar nunca", concluyó.