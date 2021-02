Torres llevará este lunes a la UE su rechazo a que toda la inmigración irregular se quede en las zonas fronterizas

En declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración de la pasarela 'Onda Atlántica' en Las Palmas de Gran Canaria, ha señalado que participará en la sesión titulada 'Exchange of views on the current situation in Western Mediterranean and the Canary islands' de forma telemática y desde la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

Aquí, Torres explicó que este lunes defenderá que no se puede hablar de un nuevo pacto de migración y asilo que pretenda que toda la migración se quede en las zonas fronterizas, ya que no hay un acuerdo y, por lo tanto, "no es un pacto".

"No cabe la voluntariedad ni el patrocinio -prosiguió- para el resto de los estados miembro de la UE y pondré sobre la mesa la situación de la inmigración en Canarias".

En este punto, hizo especial hincapié en que cuando un inmigrante pisa suelo canario está pisando suelo europeo del mismo modo que si lo hace a Estrasburgo, París, Bruselas o Madrid.

MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

Respecto a los menores migrantes no acompañados que han llegado de manera irregular a las islas, Torres señaló que ha mandado una carta a los presidentes autonómicos para que se hagan cargo de la tutela de algunos de estos jóvenes ante la imposibilidad de Canarias que asumir la gestión de todos ellos -unos 2.650-.

"Me han respondido algunos presidentes como el de Galicia o el de Valencia diciendo que se suman. Galicia se suma, espero que sea un número importante; y Valencia incluso va a aumentar el número de menores que ha acogido ya dentro de un acuerdo con Canarias", señaló.