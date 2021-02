La Generalitat aprova l'ampliació del Clínic per 50 milions i atenció per a 350.000 persones

L'objectiu és augmentar a 24.000 metres la capacitat assistencial del centre per a garantir l'adequada atenció sanitària a la seua població assignada, que ronda les 350.000 persones, ha anunciat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en la compareixença posterior.

L'ampliació del Clínic s'emmarca en el pla de resposta primerenca a la pandèmia que va aprovar al juliol el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquesta estratègia estableix que els servicis sanitaris han de disposar suficients llits d'aguts i de cures crítiques amb capacitat de respiració mecànica invasiva, a més de garantir la capacitat suficient de recursos materials en atenció hospitalària que permeta donar resposta a l'activitat extra i circuits diferenciats.

El departament de salut València Clínic-Malvarrosa és referent per als qui resideixen en la zona nord-est de la ciutat i de les poblacions d'Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Almassera, Bonrepòs, Foios, Massamagrell, Meliana, Museros, Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Tavernes Blanques i Vinalesa.

L'avaluació al departament, basada en les dades assistencials de febrer-novembre, constata que el Clínic necessita ampliar la seua infraestructura per a donar una adequada resposta als pacients no afectats per la COVID, així com per a atendre les necessitats sanitàries addicionals provocades per la pandèmia que han arribat a elevar l'índex d'ocupació entre el 85% i el 90%.

L'ampliació del Clínic, com a "opció més viable", suposarà un increment d'espais assistencials, destinats a l'atenció tant en unitats d'hospitalització com en unitats de crítics (UCI), que es distribuiran en plantes soterranis i edificació en altura. Tot açò comportarà la realització de diverses actuacions urbanístiques i edificacions. El Consell ja va aprovar declarar aquest projecte com d'interés general i encomanar-ho a la comissionada de Presidència per a la coordinació dels subministraments davant del virus.