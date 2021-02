Coronavirus.- La Generalitat activa el fons que inclou els 50 milions en préstecs del pla Resistir

Aquest instrument financer pretén cobrir les necessitats de finançament de les pimes d'oci, hoteleria, restauració, transport i indústria en general, així com altres estratègiques per a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un conveni entre les conselleries d'Hisenda, Economia i Política Territorial amb l'Institut Valencià de Finances (IVF) com a gestor.

El fons, amb finançament directe de la Generalitat i una dotació de fons europeus FEDER, ascendirà inicialment a 10,1 milions d'euros que podran incrementar-se conforme ho requerisca la demanda de finançament durant el 2021.

També és el marc jurídic en el qual s'emmarca la línia de préstecs participatius del pla 'Resistir', dotada amb 50 milions i trams no reemborsables de fins al 30%, per a reforçar el capital de les companyies després de les pèrdues acumulades en 2020 i 2021 en sectors especialment afectats.

Aquest programa solament serà accessible per a empreses que es troben en greus dificultats i que comptaren amb resultats positius en 2018 i 2019, amb un nivell de deute actual inferior a 15 vegades l'Ebitda (resultat brut d'explotació) d'eixos dos anys.

L'objectiu és que la banca privada mantinga oberta la liquiditat a les empreses acollides a la línia de préstecs participatius per un import mínim d'almenys el 40% de la quantitat que haja aportat l'IVF, després de sanejar els comptes i el balanç de les empreses mitjançant aquesta línia de finançament.

PRÉSTECS ORDINARIS I PARTICIPATIUS

Per mitjà del fons de "resiliència" s'oferiran tant productes financers ordinaris, a tipus d'interés baix, com préstecs participatius dirigits a reforçar la solvència de les empreses.

En el cas dels préstecs ordinaris, l'operació podrà cobrir tant necessitats d'inversió com de capital circulant, l'import nominal de les operacions oscil·larà entre els 25.000 euros i els 25 milions d'euros i el termini podrà ser de fins a sis anys. El tipus d'interés serà reduït i resultarà de la suma d'Euribor més un interés en funció de la grandària de l'empresa i del termini de l'operació.

Per als participatius, l'import nominal de les inversions realitzades conjuntament pel fons per a donar suport a la solvència del beneficiari no podrà ser superior a 25 milions. El tipus d'interés serà l'Euribor més un marge reduït, determinat tant pel risc de crèdit del beneficiari com pel termini de l'operació.