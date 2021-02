Cvirus.- La transmissió cau un 56,52% des del pic de la 3ª onada a la Comunitat Valenciana i és el més baix d'Espanya

D'aquesta manera, en aquests moments cada positiu per coronavirus a la Comunitat Valenciana contagia a una mitjana de 0,6 persones. Aquest indicador marca l'evolució de contagis i els experts recomanen que se situe per sota d'1, símptoma que la corba de la pandèmia remet i està controlada.

La Comunitat Valenciana va arribar a tindre en el pic de la tercera onada, el 9 de gener, un índex d'1,38. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va admetre en la seua compareixença en les Corts a petició pròpia dies més tard, el 25 de gener, per a explicar l'evolució, que el virus estába "sense control". "Hi ha transmissió comunitària sostinguda sense control i generalitzada amb pressió mantinguda i creixent en pràcticament tots els departaments de salut", va explicar.

Un mes més tard, la Comunitat València presenta el menor índex juntament amb Extremadura, seguit de La Rioja, 0,64, i Castella-la Manxa, 0,65. En el costat contrari, es troben Catalunya, amb un 0,91, i Canàries, amb un 0,86. La mitjana actual d'Espanya és de 0,76.

Encara així, el pic de la tercera onada a la Comunitat Valenciana es va situar molt lluny del màxim històric registrat quan va esclatar la pandèmia, abans de decretar-se l'Estat d'alarma i el confinament, que va arribar a ser del 4,33 el 13 de març.

Per la seua banda, la taxa de positivitat entre totes les proves diagnòstiques d'infecció realitzades també ha baixat des de fregar el 30% després de les festes nadalenques al 12,88% d'ahir. Encara així, es troba per sobre del 4% establit com a límit a partir del qual el risc de transmissió es veu incrementat.