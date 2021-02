Coronavirus.- Els casos actius a la Comunitat Valenciana són quasi 10 vegades menys a final de febrer que al gener

Així s'extrau de les dades per municipis que publica la Generalitat, en els quals s'arrepleguen tant el total de positius com els casos actius i els morts. En l'actualització d'aquest divendres s'observen reajustaments importants en la xifra total de casos: a Callosa de Segura hi ha 218 casos menys que el dimarts, mentre localitats de l'entorn, com Coix o Redovà sumen 70 i 59 positius al total. Si s'observen els casos actius, s'aprecia que Callosa de Segura en té 34, mentre que tant Coix com Redovà en tenen menys de 10, per la qual cosa aquests canvis es deuen a reassignacions.

Pel que fa als casos actius, la xifra en les grans ciutats és quasi 10 vegades inferior a la de fa un mes. De fet, València ha passat de més de 10.000 positius recents el 29 de gener a 1.364 el 26 de febrer. També Elx o Alacant tenien quasi 5.000 al gener i ara són una mica més de 500.

En total, hi ha huit municipis amb més d'un centenar de casos actius actualment: València (1.364), Alacant (577), Elx (521), Castelló de la Plana (340), Torrent (178), Elda (144), Sant Vicent del Raspeig (143) i Ontinyent (121).

165 DEFUNCIONS EN 78 LOCALITATS

Pel que fa a les defuncions que s'han registrat i assignat al seu corresponent municipi, són 165 entre aquest dimarts i dijous. Afecten 78 localitats.

A Alacant i València s'han produït 12 decessos; a Llíria, 10; a Elx, huit; a Sedaví, sis; a Alcoi, cinc; a Benissa i Picassent, quatre i a Carcaixent, Castelló de la Plana, el Campello, Gandia, Oliva, Petrer, Quartell, Sueca i Villena, tres.

A Aldaia, Benetússer, Benidorm, Benifaió, Canet d'en Berenguer, Catarroja, el Pinós, Godella, l'Eliana, la Vila Joiosa, Massamagrell, Monòver, Puçol, Sant Vicent del Raspeig, Saix, Teulada, Torrent i Vila-real han mort dos persones.

Agost, Agres, Aielo de Malferit, Alaquàs, Alberic, Alcalà de Xivert, Algemesí, Altea, Bellreguard, Benicàssim, Benigànim, Benimantell, Bolbait, Borriol, Burjassot, Callosa de Segura, Coix, Dénia, Domenyo, el Puig de Santa Maria, la Vall d'Uixó, Manises, Mislata, Montcada, Montserrat, Mutxamel, Nules, Onda, Onil, Ontinyent, Oriola, Paterna, Pego, Picanya, el Pilar de la Foradada, Quesa, Sant Antoni de Benaixeve, Sant Fulgenci, Sant Miquel de les Salines, Sant Joan d'Alacant, Silla, Torrevella i Xàtiva lamenten una defunció.