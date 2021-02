Mañueco ve "reprochable" y "reprobable" la "política de imposición" del Gobierno sobre el lobo y pide diálogo

"Nuestra postura no varía", ha sentenciado el presidente de la Junta que ha recordado el frente común creado por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León que han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para llamar al diálogo y al entendimiento que permita llegar a un acuerdo sobre el régimen de protección del lobo al norte del Duero y la pervivencia de las explotaciones ganaderas. "Eso -proponer una reunión- no es conflicto, es diálogo y buscar entendimiento y consenso", ha defendido para cargar contra la postura del gobierno socialista por el uso sectario de sus ideales para confrontar con las comunidades autónomas. "No es nuestra estrategia", ha aclarado.

Según ha explicado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, hace días recibió una llamada de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que se comprometió a hablar antes de tomar una decisión sobre la protección del lobo ante lo que Fernández Mañueco ha reprochado la respuesta "unilateral y sin previo aviso" de la ministra.

El presidente de la Junta ha acusado asimismo al PSOE de preocuparse más por el conflicto, el barro y el ruido.