Esta semana, se ha reabierto una historia pasada del cantante Francisco después de que Naomi Apolinar acudiera a Sálvame este miércoles. Esta joven de 20 años, reconocida legalmente como hija del artista, acudió al programa para pedirle que se hiciera la prueba de paternidad para dejar clara la situación.

El juez estableció la paternidad legal, lo cual ha hecho que Francisco haya tenido que mandar dinero a Naomi, como ella misma confesó, sin embargo, nunca se han hecho el test de ADN para comprobarlo.

Esta es una historia de años atrás cuando Denia Apolinar, la madre, acudió a los platós para hablarlo, pero ahora que Naomi es mayor de edad ha sido ella quien ha contado cómo es su nula relación con su padre legal.

El jueves, un día después del testimonio de la joven, Denia acudió a Sálvame para contar su versión y, durante su charla con los colaboradores se habló de la actual mujer de Francisco, Paca Ribes.

Francisco entra en directo y Denia se enfrenta él: “Eres un canalla” https://t.co/NCpSJYLu3w — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 25, 2021

En concreto, fue Antonio David Flores uno de los que lo hizo, algo que parece que molestó tanto al cantante alicantino que incluso decidió llamar por teléfono en directo para reprenderle: "Individuo, a mi mujer ni la nombres. Habla de la tuya. Tengo más huevos que tú. Tú has estado en mi casa y eres un desagradecido".

"Yo no me escondo de nadie, ni de esa mujer, ni de esa niña que salió ayer", añadió. Lo cierto es que, tratando el tema que se estaba tratando, el dirigir sus ataques hacia el ex de Rocío Carrasco no se entendió del todo y se olvidó rápidamente, pues Francisco comenzó después a hablar de Denia Apolinar.

"Esta mujer no busca nada más que dinero, porque no busca otra cosa. Si soy tan malo, si soy como me pintáis, ¿para qué queréis un padre así en vuestra vida?", espetó el artista a la invitada. "A esta señora no la conozco, no la he conocido en la vida. Yo he aceptado lo que la Justicia en su día dijo, pero fui un día a hacerme las pruebas de paternidad y la mujer no se presentó".

"Qué mentiroso, qué sinvergüenza", respondió Denia. "Legalmente es mi hija, pero nada más", continuó Francisco. "Le deseo lo mejor a esta niña, le deseo lo mejor a esta madre [...] ¿Tú crees que ese es el sitio y el medio adecuado para hablar con tu padre?".

"Estuvo ayer para hacerse promoción, porque según dijo quiere sacar un disco, y para ganar dinero. Conocemos el medio y sabemos lo que es esto", opinó el artista y exconcursante de Supervivientes. "Yo nunca he tenido problema de hablar con nadie. Pero esta mujer nunca ha buscado un padre para su hija, ha buscado lo que ha buscado... Punto y pelota. Nada más".

"Son 20 años de acoso de esta persona, insultos hacia mí", se quejó. "¿Qué ocurre? ¿Ahora la hija va a coger el testigo de la madre y va a estar 20 años más dando la lata? ¡Así no se busca un padre!".

"Esta niña no busca ningún padre, busca hacer televisión", continuó. "Es un mentiroso, un canalla. ¡Eres un canalla!", le gritó Denia a Francisco y él colgó tras repetir que es lo que había estado viviendo estos 20 años. "No tiene educación es un mentiroso y un canalla. Qué poca vergüenza".