Vara dice daría "igual" que Podemos estuviera en el Gobierno o la oposición si lo que siguiera preocupando fuera el país

En este sentido, a su juicio en esa situación hipotética de una posible ruptura Podemos-PSOE lo que en todo caso habría que determinar es si a las partes les preocupan "los españoles" o el "futuro" de cada formación, ya que a él reconoce que en esa hipotética situación le daría "igual" que Podemos estuviera "en el gobierno o en la oposición si es capaz de apoyar (la formación 'morada') políticas de consenso, si puede ser sin vetos".

"Eso es ahora absolutamente secundario" y si se sitúa en esa hipótesis "seguiría habiendo Gobierno", ha dicho sobre una posible ruptura del acuerdo de gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE a nivel nacional, durante una entrevista esta pasada noche en 'La Brújula' de Onda Cero, recogida por Europa Press.

"¿Nos preocuparían (tras una hipotética ruptura del acuerdo de gobierno de coalición) los españoles o nos preocuparía nuestro futuro de cada uno de nosotros? Porque a mí si lo que de verdad nos preocupan son los españoles a mí me da igual que usted esté en el gobierno o en la oposición si es capaz de apoyar políticas de consenso, si puede ser sin vetos", ha espetado Fernández Vara.

En este punto, el presidente extremeño ha considerado además que es un "grave error" que Podemos no esté practicando, ha dicho, una política "sin vetos", ha dicho, porque "la sociedad española es mucho más rica que aquella dividida en dos, mucho más llena de matices".

"Yo a la gente no le estoy todo el día regalando los oídos con lo que quiere oír, yo le apelo a un proyecto colectivo y le digo ¿nos sumamos?", ha recalcado Fernández Vara, quien ha defendido la "España de los matices" representada en órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional.

Así, sobre la elección de miembros del CGPJ, ha preguntado si "debe el CGJP o el Tribunal Constitucional ser una representación de todos esos matices que hay en este país, o tiene que ser uniforme sólo de la mitad y de la otra mitad". "Yo quiero la España de los matices, no porque yo me sienta más cómodo en ella, sino porque creo que nos representa mejor a todos, y es capaz de darle una mejor respuesta a todas las circunstancias con las que nos podamos encontrar", ha dicho.

NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

En esta línea, sobre recientes alusiones del vicepresidente del Gobierno Pablo Sánchez relativas a la normalidad democrática o no en España, Fernández Vara ha reconocido que este posible debate lo siente "a años mil", y ha rechazado "ese regate corto, esta partida de ajedrez en la que parece que se ha convertido la política", y ha incidido en que de esa manera de entender la política él se siente "cada día más distante".

"Lo siento a años mil", ha dicho. "Me siento muy lejos de lo que es la política en España ahora mismo. Tal como tenemos el índice de prioridades yo creo que bien harían en darse cuenta (los partidos) de que ahora lo que tenemos que intentar todos es arrimar", ha espetado.

En este punto, ha defendido que "ahora deberíamos estar centrados en lo que deberíamos de estar centrados, que es en la pandemia y sobre todo en la salida de la pandemia una vez que consigamos tener vacunada una parte importante de la población en unos meses estamos como si necesitáramos cada día..."

"En ambas cosas, la pandemia y en la salida de la pandemia es más necesario que nunca conformar grandes mayorías, mucho más allá de los espacios ideológicos que conforman incluso un propio gobierno", ha dicho Vara, quien ha incidido en que él tiene "claro" que "este país no puede salir hacia adelante la mitad contra la otra mitad". "No puede, eso no funciona. Puede servir para salir de un aprieto pero no funciona", ha dicho.

Así, ha afirmado que es una "excelente noticia si finalmente hay acuerdo para renovar los órganos constitucionales" porque es "absolutamente imprescindible" porque "España funciona si funcionan sus instituciones" y "sus instituciones no pueden estar eternamente pendientes de ser renovadas", porque "todo eso influye mucho luego en la vida diaria de los españolas y las españolas".

Al mismo tiempo, ha reconocido que "es verdad que el presidente del Gobierno no ha tenido más opción (de conformar gobierno)" porque "intentó una opción" que no resultó con Ciudadanos que, a su juicio, "hubiera sido lo razonable tras las elecciones de abril de 2019 que hubiera sido un gobierno de centro y de centro-izquierda que hubiera sido muy bueno para España en estos años", pero que tras lo cual "ahora mismo no hay otra opción" para conformar gobierno.

"Con Ciudadanos ha habido intentos dos veces, ahí hubo otra anterior. Pero yo creo que hablar de lo que pudo haber sido y no fue ya no resuelve nada", ha espetado.

"Lo que sí es cierto es que ahora mismo no hay otra alternativa posible de gobierno en este país que no sea en torno al PSOE, y entonces alrededor de eso tenemos que ser conscientes de que como no hay otra alternativa nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra enorme responsabilidad porque no es posible conformar ninguna otra opción de gobierno que no sea alrededor de nosotros, y ser capaces de hablar con unos y con otros para intentar ir sacando y gobernando hacia adelante", ha sentenciado Fernández Vara, porque si hubiera unas elecciones ahora "se complicará todavía más como ha pasado en Cataluña".

En esta línea, ha incidido en que "eso nos debe hacer pensar por una vez que pensemos en el país y en sus ciudadanos y no en cómo nos vaya a ir a nosotros".

Al respecto, ha rechazado la manera de entender la política "confrontando permanentemente como si en este país no hubiera crisis", cuando además "este país está absolutamente pleno de matices" pero "los matices no existen en la política española porque alguien tiene interés en que sólo exista el blanco y el negro, el arriba y abajo o el uno contra otro".

MENSAJE A PODEMOS

Asimismo, y como mensaje "indiscutiblemente" dirigido a Podemos por "razón obvia", ha indicado él es de los que defiende que "la política no puede ser solamente decirle a la gente todos los días lo que quiere oír".

"Eso no es la política. La política no es estarle permanentemente regalando los oídos a la gente con sus derechos... no hay derechos sin obligaciones, no hay derechos sin deberes...", ha dicho Vara, quien ha añadido que "las sociedad más prósperas son aquellas que son capaces de tener derechos pero también de tener obligaciones, y de construir una convivencia que permita que cada uno exijamos los que nos corresponde pero aportemos también lo que nos corresponde".

Ha rechazado así el "lenguaje político" en el que "parece como si la ciudadanía sólo tuviera derechos". "La política se ha convertido en una tómbola, en la que siempre toca si no es un pito una pelota, y eso no puede ser.... Hay que decirle a la gente bien alto y bien claro que un país será lo que la ciudadanía quiere que sea, poniendo cada uno lo mejor de sí mismo y exigiendo cada uno lo que le corresponde, pero no estando todo el día a la gente diciéndole a todo el mundo lo que quiere oír", porque "a la gente hay que decirle a veces lo que tiene que oír".