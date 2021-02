Los youtubers AuronPlay y Sara Biyín sorprendieron a sus suscriptores de Twitch esta semana con una confesión inesperada: no solo ya no son pareja, sino que rompieron hace meses y siguen siendo muy buenos amigos.

"Llevamos desde noviembre sin ser pareja", confesó AuronPlay en un directo en Twitch junto a su ahora exnovia. "Esto es lo más gracioso de todo y lo que nadie sabía".

"Llegaban las Navidades y no le dijimos nada a nuestras familias, lo pospusimos bastante", añadió Biyín y Auron añadió: "Pero es que lo decimos con una naturalidad porque nosotros, más que ser pareja y amigos, nos conocemos desde hace tantos años que somos familia ya".

"Es un amor fraternal, de familia. Nos queremos un montón, pero como familia", apostilló la youtuber. "Desde que ella empezó a hacer streams, ya no somos una pareja oficial", continuó él. "Nos hubiera encantado no tener que dar ninguna explicación".

Auron: "Nosotros llevamos desde noviembre sin ser pareja" pic.twitter.com/8Ic7H4BaMt — tar ★ (@taraurxn) February 25, 2021

"A la gente le debemos unas explicaciones, aunque odio dar explicaciones", opinó ella. Y es que la pareja llevaba saliendo desde 2013 y, en cierta medida, sus seguidores eran conocedores de ello, por lo que vieron la necesidad de aclararlo con sus fans porque son personajes públicos.

El conocido youtuber, con más de 27 millones de suscriptores, también quiso alabar a su compañera, que acumula 502.000 seguidores en YouTube: "Sara me ha ayudado mucho durante estos años, me ha aconsejado en más de una ocasión no subir algún vídeo que fuera demasiado tóxico".