Raúl, tras ver las imágenes de Claudia en la hoguera de 'La isla de las tentaciones': "Si se enamora, espero que sea feliz"

Este jueves, Telecinco emitió en su prime time las hogueras de La isla de las tentaciones. En la de los chicos hubo de todo: desde un zasca de Sandra Barneda a Manuel a un conciliador Diego... pasando por un afectado Raúl que ve cómo su novia cada vez tiene una conexión mayor con uno de los solteros: Tony.

"La veo demasiado bien con este chico. Si se enamora, no tengo nada que hacer. Que sea feliz y que empiece algo con este chico. Pero yo la quiero, es mi niña", dijo mientras sus compañeros le abrazaban. El canario reaccionó así a unas imágenes en las que Claudia no caía en la tentación, pero sí se veía la cercanía con Toni y que manifestaba dudas sobre lo que sentía, hasta tal punto que Raúl dijo que se comportaba igual que con él.

En su hoguera, Claudia también se mostró muy afectada al ver unas declaraciones de su novio los días anteriores en las que, tras regresar de la hoguera, Raúl decía: "Me ha fallado directamente, ya está, a tomar por culo. La que más me gusta es Lara, pues voy a hacer lo que me salga. Si estás pensando todo el día en tu novia al final te tienes que ir de aquí. La vida sigue, que conozca a este, hay muchos peces en el mar", dijo muy enfadado.

Claudia se vino abajo al escuchar las frases. "Yo sabía que podía ver esto. Ahora me da miedo que tome una mala decisión y se vaya con alguna chica de la villa. Aunque me acerque a Toni, tengo a Raúl en mente, solo que eso no lo ve él. Antes de venir aquí hablamos de tener la mente fría y de que veríamos lo que veríamos no quitaba para que no estemos pensando en el uno y el otro", recordó, sin contener las lágrimas.

"No he pasado los límites, es verdad que he tenido una conexión fuerte con Toni pero estoy enamorada de Raúl. Tengo miedo por si se deja llevar, si lo hace es porque siente algo. La diferencia es que yo no he pasado la raya y él está pensando en pasarla. Me siento triste porque va a dejarse llevar con Lara y si es su decisión esto se terminaría porque yo tampoco perdonaría eso", concluyó, tajante.