Este jueves, Telecinco emitió un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones 3. Entre las novedades, se pudo ver cómo Sandra Barneda ofreció a los chicos que uno de ellos viera a las chicas durante 10 minutos. Los participantes deliberaron que fuera Diego, pues tenía muchas dudas con Lola.

Al regresar, este contó lo que había visto, incluyendo que Claudia, novia de Raúl, estaba con Tony en su habitación. Esto hizo que el canario se viniera abajo en cuestión de segundos. Por su parte, Claudia y Tony preparaban el traje de disfraz de este último de cara a una fiesta temática.

"Ha sido un jarro de agua fría, porque no me lo esperaba para nada. Siempre he estado muy seguro de mí mismo y aquí me he dado cuenta de que soy más débil. Esto es una puta mierda, una puta basura. ¿A qué está jugando? Me da coraje que no piense en mí. Yo nunca haría eso, nunca. Yo puedo estar mal pero nunca me llevaría a nadie a la habitación. Estoy harto de que juegue conmigo, nadie juega conmigo. Si se presta a eso es que no me quiere", explicó, afectado.

"A lo mejor no está pensando tanto en mí y eso me mata porque está jugando a un juego que no entiendo. A mí me ha fallado indirectamente", continuó mientras "Esto es una experiencia muy psicológica. Yo tenía las cosas claras, pero a lo mejor no tanto. La echo un montón de menos, la quiero un montón. Solo estoy deseando que acabe esto para irme a mi isla con ella y empezar una vida juntos. Aquí me he dado cuenta de que quiero compartir mi vida con ella, si entro aquí y la pierdo me arrepentiría toda la vida", lamentó.

Y es que, aunque Claudia llegó muy segura de su relación al programa, se encuentra confundida por su afinidad con Tony. "Quiero a Raúl, pero a la vez pienso que a lo mejor cuando salga de aquí me doy cuenta de que no", reconoció Claudia.