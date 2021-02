Torres abordará este lunes en la Comisión LIBE del Parlamento Europeo la crisis migratoria en Canarias

Según informa el Gobierno regional, el máximo dirigente del archipiélago participará en la sesión titulada 'Exchange of views on the current situation in Western Mediterranean and the Canary islands' de forma telemática y desde la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

La sesión se iba a desarrollar presencialmente en Bruselas aunque las últimas restricciones activadas en esa región para el control de la pandemia impiden la visita y el desarrollo de la agenda prevista por el presidente en la capital comunitaria.

Además, durante el acto intervendrá también la comisaria de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Ylva Johansson.

Por su parte, Torres, en su análisis, profundizará en las consecuencias y las soluciones del fenómeno migratorio, que en el año 2020 experimentó un repunte en la ruta atlántica (desde África a Canarias).

El presidente defenderá una política común que implique la corresponsabilidad de los 27 países miembros en la gestión migratoria y mostrará su desacuerdo con el texto propuesto por la Comisión Europea para un nuevo Pacto de Asilo y Migración porque "descarga toda la responsabilidad en los territorios que son frontera exterior y es laxo con los países que no sufren esa presión migratoria".

Aquí, ha insistido en que esa propuesta de la Comisión "limita a una cuestión de voluntariedad o solidaridad a la carta la implicación de todos los países miembros".