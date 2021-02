Cvirus.- L'ocupació de llits hospitalaris ix del risc alt a la Comunitat i la incidència baixa a 155,82 casos

20M EP

NOTICIA

L'ocupació de llits hospitalaris per pacients covid ha baixat aquest dijous a nivell mitjà a la Comunitat Valenciana en registrar un percentatge del 9,89%, encara que les UCI segueixen en risc extrem. Per la seua banda, la corba de contagis segueix en descens i presenta una incidència acumulada de 155,82 casos per cada 100.000 habitants, segons les dades del Ministeri de Sanitat.