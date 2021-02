Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 49 morts, 21 d'ells residents, i 612 positius

A més, aquest dijous s'han comunicat 14 morts menys que ahir. D'aquesta manera, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 6.602 persones: 750 en la província de Castelló, 2.481 en la d'Alacant i 3.371 en la de València.

No obstant açò, hi ha 82 positius nous més que ahir, amb la qual cosa la xifra total de contagis ascendeix a 377.194 persones. Per províncies, 37 són de Castelló (38.588 en total), 235 a Alacant (141.871 en total) i 340 en la província de València (196.733). A més, el total de casos sense assignar en tota la Comunitat Valenciana es manté en dos.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.267 persones ingressades davant de les 1.351 d'ahir i 295 en la UCI davant dels 318 llits ocupats aquest dimecres. D'elles, 121 estan hospitalitzades en la província de Castelló, amb 19 pacients en UCI; 547 en la província d'Alacant, 126 d'ells en la UCI; i 599 en la província de València, 150 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 1.701 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 370.855 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, 37.986 són de Castelló, 139.125 a Alacant i 193.688 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 11.218 casos actius, la qual cosa suposa un 2,89% del total de positius.

D'altra banda, Comunitat Valenciana ha administrat un total de 303.153 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 37.837 a Castelló, 108.267 a Alacant i 157.049 a València. Han rebut les dos dosis de la vacuna 101.584 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, els casos positius en residències de majors s'han reduït a 99 (9 en la província de Castelló, 31 en la província d'Alacant i 59 en la província de València), 17 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 3 en la província d'Alacant i 12 en la província de València) i 3 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 2 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat 40 residents nous positius, 6treballadors i 21 residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 47 residències a la Comunitat Valenciana: 6 en la província de Castelló, 17 en la província d'Alacant i 24 en la província de València.