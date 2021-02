La Falla Immaterial 2021 reivindica el cant tradicional valencià amb la Intel·ligència Artificial

La Falla Immaterial de la Universitat de València portarà enguany el lema 'En cant' per a reivindicar el cant tradicional valencià. Una vegada més, la intel·ligència artificial es posa al servici de la festa i tradició i convidarà els ciutadans a participar activament de la iniciativa posant la seua veu.

Així, per mitjà dels telèfons mòbils i la pàgina web del projecte, els participants podran enfrontar-se a diferents reptes de cant amb una selecció d'artistes de referència valencians. Totes les veus dels participants seran processades i fusionades, i amb elles, es construiran els monuments de forma col·laborativa.

Aquestes falles muntades a partir d'ones sonores estaran projectades en punts emblemàtics del territori valencià: la ciutat de València, en el cas dels monuments grans, i l'horta valenciana, per a les falles infantils. La Cremà virtual serà, com marca la tradició, el pròxim 19 de març.

La Falla Imaterial, que arriba enguany a la seua cinquena edició impulsada des de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV), s'ha presentat en una roda de premsa celebrada en el Centre Cultural La Nau.